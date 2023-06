Aquest 2023, Blanes ha estat la capital de la Festa de la Fotografia a Casa Nostra

Un any més, amb motiu de la puntual celebració de la Festa de la Fotografia, i per a una 38a edició, la capitalitat d’aquest acte ha estat assumida per l’AFIC (Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes); una entitat que, de retruc, per a aquesta fita convocava i festejava -amb diferents exposicions- la 50a edició del Concurs Internacional Quillat, un concurs fotogràfic d’un gran abast temàtic i d’una elevada qualificació, ideat per la mateixa AFIC, que s’ha anat repetint d’any en any.