29 de setembre de 2025

Aprovat el projecte per instal·lar plaques solars a la pista esportiva del Pla d’Òdena

El projecte d’instal·lació de plaques solars a la pista esportiva del complex del Pla d’Òdena ha quedat finalment aprovat al ple ordinari de setembre, amb vots a favor de Fem Òdena i el regidor no adscrit i els vots en contra del PSC i Avancem.

Per tant, es podrà iniciar la construcció d’una nova coberta, la qual estarà equipada amb un sistema d’energia fotovoltaica destinat a l’autoconsum col·lectiu. La implementació d’aquest projecte suposarà “una millora substancial en la funcionalitat de la pista, que podrà ser utilitzada en qualsevol època de l’any i sota qualsevol condició meteorològica”, afirmen des de l’Ajuntament. A més, afegeixen, la generació d’energia renovable “contribuirà a reduir la despesa energètica d’altres equipaments municipals, reforçant així el compromís del consistori amb la sostenibilitat i la transició energètica”.

