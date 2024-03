Aprovat el nou contracte d’obres de la residència de la gent gran al Ple de Calaf

El Ple de l’Ajuntament de Calaf corresponent al mes de març ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts per Calaf) i Junts per Catalunya i el vot en contra de Sumem per Calaf el nou contracte de les obres d’execució de la futura residència de la gent gran. El nou acord fixa el preu final del projecte en 4.230.581,64 euros (IVA inclòs), un increment de 347.411,52 euros en relació a la primera licitació que s’explica, principalment, per l’augment dels preus de mercat provocats per la guerra d’Ucraïna. Segons va explicar l’alcaldessa, Montserrat Mases, l’IVA a aplicar també es rebaixa del 21% al 10% en tractar-se d’una primera ocupació. Mases també va subratllar que per fer front al cost total de l’equipament, actualment ja es disposa d’una subvenció d’1,7 milions d’euros procedents dels Fons Generation de la UE i d’uns 303.000 euros provinents del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, a banda d’una primera consignació municipal d’uns 700.000 euros.

L’alcaldessa va ressaltar que, de no aconseguir noves vies de finançament, caldria recórrer a préstecs, motiu pel qual ja s’havia parlat amb l’Institut Català de Finances. Tanmateix, Mases va insistir a remarcar les nombroses reunions de treball que ha mantingut el govern municipal amb institucions de diferent signe polític per assolir més ingressos per a la residència i va assegurar que seguiran treballant amb l’objectiu d’aconseguir nous fons de finançament i rebaixar així l’impacte sobre les arques de l’Ajuntament.

Durant el debat previ per declarar deserta la licitació, que va tirar endavant amb el vot favorable del govern, l’abstenció de Junts per Catalunya i l’oposició de Sumem, el portaveu juntaire, Joan Caballol, va qüestionar que no s’hagués previst des d’un primer moment l’actualització de preus, mentre que Josep Casulleras, de Sumem, va justificar el seu vot en contra en entendre que el procediment no s’havia desenvolupat correctament. L’alcaldessa va tancar el punt assenyalant que el càlcul de preus havia anat a càrrec d’uns experts externs i que confiava que amb l’actualització ara sí que es pugui adjudicar atès que hi ha empreses interessades a executar les obres.

Noves instal·lacions esportives

La sessió plenària del mes de març també va aprovar amb l’única abstenció de Sumem una modificació de crèdit necessària per assumir la part de despesa de la subvenció de gairebé 379.000 euros concedida per la Diputació de Barcelona dins del seu Programa General d’Inversions, dels quals 303.000 euros es destinen a la residència mentre que, de la resta, 15.894,20 euros s’esmerçaran a adequar tècnicament els llums de nadal a la renovació de l’enllumenat públic i 60.000 euros a l’adequació i habilitació de noves instal·lacions a la zona esportiva, com la recuperació de la pista de tenis, un nou camp de volei sorra, una pista de futbol sala i una de pickleball, un nou esport que combina elements del pàdel, bàdminton, tenis i tenis taula.

Així mateix, el ple també va tirar endavant amb el vot contrari dels dos grups de l’oposició una modificació de crèdit de 12.947 euros que serviran per afrontar el procés contenciós administratiu presentat per Aigües de Manresa conseqüència de l’impagament de factures que es va donar durant el període entre 2004 i 2011.

Entre d’altres punts, la sessió també va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni amb el Servei Català de Trànsit que avala l’assumpció per part de l’Ajuntament de Calaf de les facultats de denúncia i sanció en matèria d’infraccions de les normes de circulació, i la del conveni amb el Departament de Drets Socials pel servei de Centre de Dia. Així mateix, el ple també va tirar endavant l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de Ca l’Anguera. En aquest punt, es van abstenir els dos regidors presents a la sessió de Sumem i hi van votar en contra els dos de Junts per Catalunya.

Millora en la mobilitat

La part resolutiva del ple del mes de març va tancar-se amb l’aprovació per unanimitat d’una moció presentada pels tres grups municipals palesant la seva preocupació pel deteriorament del servei de transport públic a l’Alta Segarra i reclamant millores com la fi de les discrepàncies sorgides entre les dues empreses que operen el trajecte Calaf-Igualada i que ha arribat a provocar que alguns usuaris no hagin estat acceptats al bus o se’ls hagi cobrat per una destinació fictícia, que la Generalitat ampliï l’horari del transport incloent caps de setmana i festius, que s’implementi un augment de l’oferta de la línia ferroviària entre Manresa i Cervera i que el servei transversal EixBus inclogui Calaf dins dels seus punts de parada.

Finalment, es va debatre per urgència un darrer punt consistent en l’acceptació d’una subvenció de 15.924 euros per a la millora i arranjament de camins. El regidor d’Urbanisme i primer tinent d’alcaldia, Jordi Biosca, va avançar que la prioritat serà l’adequació dels camins de Sant Sebastià i Solanelles. L’acord es va aprovar amb l’única abstenció de Sumem.