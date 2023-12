Aprovada definitivament la puja de taxes i impostos a Igualada del 2024

Publicitat

L’Ajuntament d’Igualada ha aprovat avui les ordenances fiscals per a l’any 2024, tal i com estava previst, després de desestimar la trentena d’al.legacions presentades. L’aprovació ha tingut lloc en un ple extraordinari urgent a les 10 del matí convocat en 24 hores de marge, model que impideix legalment la participació del públic.

De l’ordre del dia ja es desprenia que la proposta d’acord de desestimar les al.legacions presentades pel regidor d’ERC Enric Conill, Xavier Vilajoana, en nom i representació de l’Associació de Promotors i Contructors d’Edificis de Catalunya (APCE), i una trentena d’igualadins, tiraria endavant. Al final, l’augment d’impostos i taxes s’ha aprovat amb els vots de Junts per Igualada-Catalunya de Marc Castells, i l’abstenció del seu soci a l’ombra, Igualada-Som-hi PSC de Jordi Cuadras. ERC i Poble Actiu-CUP hi han votat en contra.

