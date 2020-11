Aprenent idiomes, entrenes el teu cervell

En un món cada vegada més globalitzat i orientat a la comunicació, saber desenvolupar-se en altres idiomes amb fluïdesa, té un valor afegit de gran importància. Precisament, els nous plans d’estudis de les carreres universitàries ja van en aquesta direcció, el d’incloure l’anglès com a requisit acadèmic, o fins i tot com a assignatura obligatòria en determinades carreres universitàries.

Més enllà del benefici que comporta el domini d’idiomes, el fet d’aprendre’ls representa un exercici mental molt saludable pel nostre cervell, fins el punt de demostrar-se que el coneixement d’un segon idioma, altera positivament l’estructura cerebral, millorant la seva plasticitat. Seria una mica com l’aprenentatge d’un instrument musical com el piano o la guitarra, que ajuda a potenciar l’agilitat dactilar.

En realitat, potenciar el coneixement d’idiomes comporta una gimnàstica cerebral molt completa, on hi intervenen diverses altres regions del cervell, entre les quals hi ha regions associades al control cognitiu. És per aquest motiu, que els nens que són bilingües destaquen per tenir molta més capacitat per a seleccionar respostes, o fins i tot, una millor capacitat de desenvolupar diverses tasques simultàniament, ja que aconsegueixen evitar interferències, focalitzar la seva atenció en allò que consideren rellevant, i filtrar totes aquelles informacions que poden ser supèrflues.

En persones adultes, aprendre un nou idioma, pot prevenir de futures malalties mentals com ara l’alzheimer, retardant la seva aparició, i evitant l’efecte degeneratiu que afecta al funcionament del cervell. Precisament, un grup de científics canadencs han demostrat que les persones que hagin parlat dos o tres idiomes durant anys, poden retardar els símptomes de la malaltia cinc anys.

El cervell humà funciona exactament igual que els músculs del nostre cos, i com més l’estimulem i el fem treballar, millor funciona. Un cervell ben entrenat, pot realitzar noves tasques amb millor facilitat. De la mateixa manera, el plurilingüisme, pot desenvolupar la nostra capacitat de prendre decisions i adaptar-se millor als canvis actuals.

En definitiva, aprenent idiomes, entrenes el teu cervell. Els beneficis són molt positius, ja que no només et permet comunicar-te en una altre llengua, sinó que les connexions neuronals augmenten, millores la teva capacitat cognitiva, de concentració i l’agilitat mental. Si vols mantenir el cervell més jove i en forma, aprèn idiomes!