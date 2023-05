Aparatós incendi sense ferits en un edifici de Capellades

Vuit dotacions de Bombers, entre les quals el sanitari del Servei Emergències Mèdiques, han treballat aquesta passada nit en l’extinció d’un incendi que ha afectat totalment un pis de la 1a planta d’un edifici de tres plantes del carrer Sant Francesc.

Segons informen des del cos de bombers, diverses persones van quedar confinades als pisos superiors i algunes van ser evacuades amb l’autoescala. Un bomber fora de servei va acompanyar una persona confinada a l’interior del pis, i una persona amb mobilitat reduïda va ser evacuada quan les condicions van ser segures.

Pel que fa al foc, quan es va donar per apagat, es va ventilar i es va fer una revisió de l’escala, així com també de l’escala del costat que com que no havia quedat afectada pel fum, els veïns, que havien sortit el carrer, hi van poder retornar. Els 9 veïns de l’edifici afectat van ser reallotjats en equipaments municipals. No va haver-hi cap persona traslladada a l’Hospital.

A Capellades, 8 dotacions #bomberscat, entre les quals el sanitari de @semgencat, vam treballar en l’extinció d’un incendi que va afectar totalment un pis de la 1a planta d’un edifici de 3 plantes al c/ Sant Francesc (avís 23.16h). pic.twitter.com/0ND6Efv17F — Bombers (@bomberscat) May 11, 2023

Els Bombers recorden que és molt important tancar portes, tant la de casa com la de l’entrada de l’edifici, ja que deixar-les obertes afavoreix la propagació del foc.