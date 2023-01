Any nou vida nova: noves ofertes de feina a JobAnoia

El portal de recerca de feina i formació JobAnoia, segueix actualitzant les seves ofertes. Aquesta setmana hi trobareu noves ofertes de treball a la comarca.

Si vols conèixer quines son, només has d’entrar al seu portal web, www.jobanoia.cat i saber si les ofertes s’adeqüen a allò que estàs buscant. També pots seguir-nos a Instagram i a LinkedIn!

I si ets una empresa i tens ofertes de feina que vols fer públiques, JobAnoia et permet publicar directament el que estàs buscant, amb previ registre, però sense cap cost. En aquest sentit, el portal, només fa d’enllaç entre empreses i possible candidats, no intervé de cap manera en el procés de selecció.