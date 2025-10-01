L’Anuari de la pime creu necessari augmentar la dimensió de les pimes i la productivitat catalana

En Pimec ha presentat avui la 22a edició de l’Anuari de la pime catalana, el qual analitza la contribució de la pime al conjunt de l’economia de Catalunya i permet entendre millor la realitat econòmica i financera de les empreses en funció de la dimensió, el territori i l’activitat econòmica de 17 sectors. El document, elaborat per l’Observatori de la Pime de Catalunya, amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i del Banc Sabadell, presenta dades economicofinanceres elaborades d’acord amb la informació comptable de 76.981 pimes amb dades filtrades per a l’exercici de 2023.
L’Anuari de la Pime 2025, presentat per Oriol Amat, president de l’Observatori de la Pime, posa de manifest que la petita i mitjana empresa és l’actor central i insubstituïble de l’estructura productiva del sector privat a Catalunya. Les dades ho corroboren: les pimes representen el 99,8% del teixit empresarial, generen el 60,4% del Valor Afegit Brut (excloent administració pública, defensa i Seguretat Social) i donen feina al 66,2% del total de persones ocupades. Al llarg del 2023, el teixit de petites i mitjanes empreses va créixer un 0,4%, fins a arribar a les 535.188 empreses, mentre que l’ocupació vinculada a les pimes va augmentar un 3,3%, assolint la xifra de 2.091.287 persones ocupades.
El document assenyala que, durant el 2023, les vendes per empresa van créixer un 6,1%, tot i que la previsió per al 2024 i el 2025 apunta a una desacceleració del ritme de creixement. Pel que fa a la rendibilitat econòmica, aquesta es va situar en el 7,7% el 2023 i s’espera que continuï augmentant el 2024, en paral·lel a la rendibilitat financera, fruit d’una contribució similar del palanquejament.
Les dades també mostren que la grandària mitjana de les empreses s’ha incrementat lleugerament, passant de 3,8 a 3,9 persones ocupades per empresa. En relació amb la productivitat per treballador, s’observa una caiguda més moderada a les pimes que al conjunt del teixit empresarial. Concretament, la productivitat va retrocedir amb més intensitat a les grans empreses (-5,8%), tot i que l’Anuari constata que, a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa, també ho fa la productivitat.
En aquest context, Antoni Cañete, president de Pimec, ha afirmat que “el gran repte de l’economia catalana és generar ocupació sense renunciar a reforçar la productivitat, i això només serà possible si les pimes aposten per la inversió en tecnologia i digitalització, la formació del capital humà, el creixement de la seva dimensió i la diversificació internacional, alhora que milloren la seva eficiència financera i integren els criteris ESG per assegurar un creixement sòlid i sostenible”.
Durant la seva intervenció, el secretari general del Departament d’Empresa i Treball, Pol Gibert, ha destacat que “l’Anuari de la Pime Catalana 2025 és un instrument que ens ajuda a interpretar la nostra realitat econòmica i a dissenyar bones polítiques econòmiques que permetin enfortir el nostre teixit de petites i mitjanes empreses”. En aquest sentit, Gibert ha afirmat que el Govern “aposta per un teixit empresarial fort, diversificat i capaç d’afrontar els reptes globals amb confiança”.
Per part seva, el director territorial de Banc Sabadell a Catalunya, Xavier Comerma, ha assenyalat que “és fonamental continuar treballant i potenciant la col·laboració entre els diferents agents econòmics i socials perquè quan treballem amb un objectiu comú, som imparables”, tot posant en valor el paper dels agents financers per “potenciar i accelerar que això passi i donar resposta a les necessitats reals del teixit productiu”. En aquest sentit, també ha manifestat que, en el context econòmic actual, “un sistema financer sòlid i divers és convenient per protegir el teixit empresarial, i això es fa possible amb una banca propera i local”.
Foment del Treball pensa que l’economia mostra “resiliència” davant d’un escenari europeu “pobre”
Així ho apunta el darrer informe de conjuntura econòmica de la patronal, que considera que l’escenari actual ofereix una “finestra d’oportunitat” per a impulsar “reformes estructurals” que millorin la productivitat i la competitivitat. El document publicat aquest divendres reclama “desplegar la responsabilitat” de les forces parlamentàries i els governs per garantir un “ampli consens polític” i tenir pressupostos. L’informe atribueix el bon comportament de l’economia a la demanda interna “sòlida” i al mercat laboral “estable”.