Antifrau admet una denúncia per presumptes irregularitats a l’Ajuntament d’Igualada, i el govern municipal hi veu joc brut polític

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia anònima sobre presumptes irregularitats econòmiques a l’Ajuntament d’Igualada, segons que ha pogut confirmar La Veu de fonts oficials.
La denúncia es va presentar amb registre d’entrada el passat 25 de juliol i va donar lloc a un expedient amb número APV 01173/2025, i, gairebé un mes després, amb data 22 d’agost, l’Oficina Antifrau va resoldre admetre la denúncia.
Segons la resolució signada pel director de l’Oficina, enviada anònimament a La Veu de l’Anoia ahir per correu electrònic, Antifrau explica que “els fets denunciats fan referència a una presumpta mala praxi en la contractació pública que s’estaria duent a terme a l’Ajuntament d’Igualada”.
En concret, la resolució es refereix a “supòsits concrets de fraccionament irregular de contractes a favor de determinats contractistes, els quals resulten meridianament plausibles amb l’observació de les dades publicades en el Registre de Contractes del Sector Públic”, i també a “situacions de conducta presumptament col.lusòria (còmplice) atribuïdes a determinats proveïdors en expedients concrets, detallats amb dades específiques i suficients en el document que s’aporta adjunt amb la denúncia”.
Finalment, la resolució d’Antifrau també es refereix a “possible ús fraudulent del procediment contractual negociat sense publicitat a favor d’un determinat proveïdor, durant diversos anys consecutius, per l’organització d’un determinat esdeveniment esportiu”.
El tràmit admès per part de l’Oficina Antifrau és únicament “de validació i admissió de la denúncia” sense analitzar “a fons” cap possible irregularitat, però “es pot afirmar que la denúncia és prou concreta i conté suficients dades de detall, motiu pel qual es considera susceptible d’obtenir indicis suficients i contrastats per avaluar-ne les presumptes irregularitats”.
A partir d’ara, Antifrau, si observa indicis delictius, enviarà el cas a la Fiscalia Anticorrupció, o bé, en funció de la naturalesa del cas, continuarà l’investigació, instant si escau l’Ajuntament amb una “recomanació” per a resoldre l’assumpte.
Comunicat del govern municipal, que afirma que compleix amb la legalitat i deixa entreveure una maniobra política de l’oposició
L’Ajuntament d’Igualada ha publicat el migdia d’aquest dilluns un comunicat en el qual afirma que “aquest govern municipal ha actuat, al llarg del seu mandat, amb estricte compliment de la legalitat i escrupolós respecte a la normativa de contractació pública. A data d’avui no s’ha rebut cap comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, respecte de l’existència de cap investigació, ni cap sol·licitud d’informació. En el cas que es produís aquesta petició, serà atesa de manera immediata per tal d’acreditar l’inexistència de cap mena d´irregularitat, així com en tot moment l’actuació amb rigor, eficàcia i transparència d’aquest govern respecte la prestació dels serveis municipals en benefici de la ciutadania”.
El comunicat afegeix que “volem manifestar la nostra repulsa a la utilització, esbiaixada, de procediments administratius i judicials i la seva filtració interessada amb l’única voluntat de soscavar, sense cap justificació, la credibilitat d’altres forces polítiques.
Aquesta no és la nostra manera de governar, ni de fer política, ni creiem que sigui acceptable per part dels ciutadans d’Igualada”.