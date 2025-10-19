Un article de
Redacció

19 d'octubre de 2025

Dues anoienques escriuen “Can Fontanelles. La història d’un país a través de la seva gent”

Les anoienques Mònica Morros i Ester Serra han escrit el llibre Can Fontanelles. La història d’un país a través de la seva gent, una obra que plasma els esdeveniments que han succeït entre les quatre parets d’un mas familiar a Piera.

Conté històries extraordinàries com connexions amb llinatges de bastards de Jaume I, seu del quarter de la columna comunista de l’exèrcit republicà durant els darrers temps de la Guerra Civil o èpoques d’esplendor a on la casa acollia festes que comptaven amb grups de músics i castells de focs.

I d’altres de més quotidianes, però no menys importants, com la subsistència en temps de plagues i gelades pels pagesos que hi vivien. La fortuna va voler que el masover passés a ser-ne l’amo i això ho va canviar tot. Vivències que el pas del temps no podia esborrar i que han anat forjant la memòria del país.

Es tracta de la història d’una masia singular de Piera en la que hi han conviscut pagesos, burgesos i soldats; hi ha hagut pobresa, festa i resistència. A través de relats, records i documents d’arxiu, s’ha reconstruït la vida real d’aquesta casa i de la seva gent, la família de les autores. Un llegat particular que, en el fons, reflecteix la història de la comarca i del país.

La referent en patrimoni històric i influencer de l’àmbit amb més de 100.000 seguidors, la Caçadora de Masies (Marta Lloret) en farà la presentació pròximament. El llibre ja es pot adquirir a través d’Amazon.

