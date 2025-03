L’anoienc Gerard López, campió de Catalunya de Trail Promoció

El corredor jorbenc Gerard López, de l’Escola Esportiva UECANOIA, va proclamar-se Campió de Catalunya de Curses per Muntanya en la competició organitzada per la Federació Catalana d’Atletisme, en la Petita JAB Trail, disputada el passat cap de setmana. López no només va guanyar en categoria S18, sinò que es va imposar als atletes S20 en la General.

La Petita JAB Trail és una prova exigent marcada enguany per les dures condicions meteorològiques, el fang i un terreny complicat que va posar a prova tots els participants.

Malgrat no trobar les millors sensacions en les pujades, López va saber gestionar la cursa amb intel·ligència, aprofitant la seva habilitat en les baixades per remuntar posicions i acabar aconseguint la victòria absoluta. Amb aquest triomf, assegura el seu bitllet per disputar el pròxim Campionat d’Espanya de Curses per Muntanya, que tindrà lloc el 13 d’abril a Eivissa, on competirà amb els millors especialistes estatals de la disciplina.

El corredor es mostra molt satisfet amb aquest excel·lent inici de temporada, on els resultats han estat molt positius i marquen un camí prometedor de cara als grans objectius de l’any.

Laia Alonso, subcampiona en la categoria S20

L’atleta Laia Alonso (Joma-UECANOIA) va entrar en segona posició en la categoria S20, essent quarta classificada a la General. Alonso va fer un temps de 43:48 minuts. La vencedora S20 va ser Mar Espartero, amb una temps final de 42:31.