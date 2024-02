Anoia Turisme busca la millor postal de la Llacuna i Rubió

Publicitat

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través d’Anoia Turisme, impulsa la campanya “La Postal de l’Anoia” per trobar les imatges més representatives de cadascun dels 33 municipis que componen la comarca. Sota l’eslògan “La Postal de l’Anoia”, la campanya promou la participació activa de cada municipi per triar la imatge que millor el representi, amb l’objectiu de convertir-la en postal. Es vol visibilitzar el millor de cada poble, el que el fa singular, atractiu, el que el defineix o caracteritza: tradicions, paisatges, racons, llocs, moments, experiències, persones,… Cada mes es buscarà la millor fotografia de dos municipis, en aquesta ocasió La Llacuna i Rubió.

Hi pot participar tothom major de 16 anys enviant les seves fotografies (màxim 5) a comunicacioturisme@anoia.cat i es poden presentar fins al 29 de febrer. Les bases del concurs es poden consultar a anoiaturisme.cat.

Rebudes totes les postals, un equip expert en turisme i fotografia, juntament amb la col·laboració de l’administració local, revisarà les imatges rebudes i seleccionarà les tres millors, la guanyadora de les quals s’escollirà per votació popular a través de la xarxa social Instagram d’Anoia Turisme (@anoiaturisme).

La foto guanyadora obtindrà un premi local. En aquesta ocasió La Llacuna i Rubió oferiran un àpat per a dues persones en un restaurant del municipi. A més, les postals guanyadores s’imprimiran i distribuiran a tot el territori, per tal que puguin esdevenir postals com a record de la comarca.

