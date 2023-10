Anoia Turisme aposta per una estratègia comuna de treball del sector

El Consell Comarcal de l’Anoia va celebrar el plenari d’Anoia Turisme dijous dia 14 de setembre a Santa Maria de Miralles, amb la participació de representants de l’ens comarcal i dels ajuntaments de l’Anoia que s’hi han adherit mitjançant la signatura d’un conveni el 2022, amb vigència de 4 anys.

Després de la benvinguda de l’alcaldessa de Santa Maria de Miralles, Yolanda Ruiz Baena, va prendre la paraula el conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez, qui va destacar que l’ens Anoia Turisme és un espai de concertació i co-creació entre el consell comarcal i els ajuntaments, des d’on “treballem plegats per dissenyar l’estratègia turística de l’Anoia, i això és una gran oportunitat pel territori. Fem una mirada al futur turístic de la comarca a través d’una estratègia basada en el turisme sostenible, slow i regeneratiu que posa en valor els recursos culturals i naturals de l’Anoia i genera beneficis al territori i la ciutadania. Estic segur que durant aquest mandat farem molt bona feina”.

Els presents van poder conèixer els objectius d’Anoia Turisme, que són aconseguir una estratègia comuna de treball en l’àmbit turístic que comporti un increment de l’impacte econòmic del turisme de l’Anoia, reforçar la participació dels municipis en la presa de decisions, acompanyar als municipis en la millora de la seva oferta turística, aconseguir la implicació dels agents turístics en la realització de projectes turístics i vetllar pel compliment dels criteris de qualitat i sostenibilitat.

Nous projectes

D’altra banda, els alcaldes també van rebre informació dels projectes en què treballa Anoia Turisme, com les primeres passes de treball conjunt Via Blava, una radiografia de la realitat de la comarca en quant a recursos, productes i serveis que es poden aplicar a aquest projecte de recuperació de camins fluvials naturals per al turisme sostenible, el pla director de Anoia EBike Land. o el projecte de presentació a la convocatòria europea dels EUI, per promoure un model de desenvolupament turístic competitiu, sostenible i intel·ligent d’oferta ciclista “cultural i slow”, especialitzada en la modalitat E-bike.