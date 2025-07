L’Anoia, al mapa de futur del cooperativisme industrial català

En un context marcat per la incertesa econòmica, les transformacions tecnològiques i l’emergència climàtica, hi ha qui aposta per models empresarials que posen les persones i el territori al centre. És el cas d’Àuria Cooperativa, entitat referent de l’economia social catalana, que durant aquest 2024 i 2025 ha posat en marxa el projecte Singulars “Cooperativisme Industrial en Acció”, promogut i finançat per la Direcció General d’Economia Social i el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El projecte ha buscat reforçar la competitivitat i el paper estratègic de les cooperatives industrials catalanes. I ho ha amb un enfocament clarament transformador: innovació tecnològica, sostenibilitat ambiental, eficiència econòmica i social, creació d’ocupació de qualitat i intercooperació entre entitats.

Una nova aliança per afrontar els reptes del segle XXI

L’aliança està formada per cooperatives i entitats tan diverses com el Grup CLADE, Abacus, Fedefarma, Som Punt, El Garbell, centres especials de treball sense ànim de lucre com el Grup Cooperatiu TEB, Nou Verd, Àuria, CIPO o La Fageda, així com consultories especialitzades com Addere, Òptima Engineering, CPQ Ingenieros. Cadascuna aporta coneixement i especialització, però amb una visió comuna: consolidar el cooperativisme com una alternativa empresarial robusta, arrelada al territori i capaç de generar benestar compartit. Una visió que compta amb la complicitat de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, i el Cooperativisme i el seu director, David Bonvehí, qui ha promogut des del primer moment la intercooperació entre entitats i, també, entre administracions, com ho demostra el fet que Auria va ser la seu fa uns mesos de la jornada entre la Direcció General d’Industria, la Direcció General d’Economia Social i les entitats referents de l’Economia Social Industrial per posar en valor el paper de l’economia social industrial al nostre país.

Àuria, amb seu a Igualada, ha fet valdre la seva trajectòria industrial i de prestació de serveis públics amb els més alts criteris de qualitat i d’inclusió social que la situa com un referent d’empresa industrial amb vocació social. “Aquest projecte ens permet millorar la competitivitat, compartir coneixement, generar aliances estratègiques i avançar cap a un model productiu més humà i més sostenible”, apunta Albert Piñol, gerent de l’entitat.

Transformar per créixer sense deixar ningú enrere

El projecte ha inclòs inversions en tecnologies emergents, implantació de millores organitzatives i productives, de pràctiques ambientals responsables, manteniment de llocs de treball per a col·lectius amb situació de vulnerabilitat i una forta aposta per la formació contínua. També s’està desenvolupat una plataforma digital per facilitar la col·laboració entre cooperatives i es desplegaran accions de comunicació per augmentar la visibilitat del cooperativisme industrial.

El projecte ha partit d’una idea senzilla però potent: enfortir la col·laboració entre cooperatives no només incrementa la competitivitat, sinó que crea un ecosistema empresarial més resilient i compromès amb la transformació societat i millora de la qualitat de vida de les persones.

Cooperativisme com a estratègia de país

La iniciativa no és un fet aïllat. S’inscriu en una estratègia de país per reconèixer el valor del cooperativisme industrial com a motor de desenvolupament econòmic i social. Una estratègia que també s’ha compartit amb altres casos d’èxit com el model cooperatiu de Mondragón, referent a nivell mundial sobre el model cooperatiu industrial, i amb el qual s’ha promogut un intercanvi de coneixement i sinèrgies. A Catalunya, aquest model ha demostrat històricament una gran capacitat d’adaptació, de generació d’oportunitats laborals, de projectes estables i de contribució directa a la cohesió social.

Celebrar el Dia Internacional de les Cooperatives aquest 5 de juliol en el marc de l’Any Internacional del Cooperativisme pren una nova dimensió: no només és una commemoració, sinó una crida a posar en valor i reforçar un model d’empresa que ja està traçant els camins del futur.

“El cooperativisme no és només una manera de fer empresa. És una eina per transformar la societat i la vida de les persones des d’una economia social potent i competitiva”, defensen des d’Àuria.

Amb projectes com aquest, el cooperativisme català es posiciona no tan sols com una alternativa, sinó com una aposta clara per una indústria innovadora, competitiva, arrelada al territori i amb uns valors, els del cooperativisme, compartits mundialment, per fer front al context global d’incertesa actual.