Anna Enrich Mayoral guanya el Premi Guillem Colom i Ferrà de poesia amb ‘Clepsidra’

La igualadina Anna Enrich Mayoral ha estat guardonada amb el XXXVIII Premi Guillem Colom i Ferrà de poesia, en el marc dels Premis Literaris Vall de Sóller 2025, lliurats a finals d’agost a la Sala Magna de l’Ajuntament de Sóller (Mallorca), coincidint amb les festes de Sant Bartomeu.
Enrich ha rebut el reconeixement per la seva obra Clepsidra, que el jurat —integrat per Jaume Oliver, Guillem Puig, Victòria Vicens i Aina Nigorra— va destacar per la seva intensitat i solidesa poètica. El guardó li fou entregat per la regidora de Cultura, Antònia Frau.
En aquesta edició, també foren premiats Guillem Amer, en la categoria de narrativa, i Macià Ferrer i Sofia Zamrik, en la de glosa escrita. Tots els guardonats van rebre, a més, un lot de productes locals i una reproducció d’una obra pictòrica del poeta Salvador Martínez.
L’acte de lliurament, conduït per Aina Nigorra, comptà amb unes paraules del batlle, Miquel Nadal, i amb la intervenció de Pau Riera i Cati Eva Canyelles, acompanyats per Alícia Olivares a la guitarra, que oferiren una glosada amb to d’humor molt aplaudida pel públic.
Llicenciada en Filologia Catalana per la UAB amb Premi Extraordinari de titulació, Anna Enrich és professora de l’Àmbit de la comunicació al Centre de Formació d’Adults Anoia, on també exerceix el càrrec de secretària. En l’àmbit de la recerca terminològica, ha publicat, juntament amb Magí Puig i M. Francesca Enrich, el Diccionari de l’ofici de traginer (2002), editat pel TERMCAT.
Clepsidra, la seva primera obra poètica, veurà la llum la propera primavera de la mà d’Edicions Documenta Balear.