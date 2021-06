Àngels Chacón agafa les regnes del PDeCAT

El PDeCAT ha renovat la seva direcció després d’un procés de votació telemàtic de dos dies que ha confirmat la igualadina Àngels Chacón com a nova secretària general. Marc Solsona serà la seva mà dreta i secretari general adjunt del PDeCAT, Genís Boadella serà el secretari d’organització i Joaquim Nin, imputat per l’organització del referèndum de l’1-O i alcalde d’Albinyana, serà el president del Consell Nacional. “Volem posicionar-nos de nou a les institucions i a la societat. Per això farem política sense complexos”, ha assenyalat Chacón en el seu discurs després de ser elegida per liderar el PDeCAT. “Som un partit de centre ampli, transversal, integrador, de suma i amb mirada llarga”, ha reivindicat l’exconsellera d’Empresa i Coneixement.

Chacón ha anat un pas més enllà i ha qualificat el PDeCAT com “el partit de la veritat, de la responsabilitat i de l’ambició”. “Obrim una nova etapa de reafirmació i de projecció, que serà molt més que una estratègia per a les properes eleccions municipals”, ha insistit la flamant secretària general de la formació, que amb 77.300 vots en les últimes eleccions del 14-F es va quedar fora del Parlament. “Realisme i ambició no són termes antagònics. També creiem en el respecte i el diàleg, no en l’absorció i l’anul·lació d’una de les parts”, ha reflexionat en veu alta Chacón, que igualment ha exigit “respecte i reconeixement” per als matisos polítics i que es fugi del “purisme i la polarització”. Chacón: “Alguns provaran d’ancorar-nos en el passat”

"Alguns adversaris intentaran ignorar-nos, d'altres voldran classificar-nos i uns tercers provaran d'ancorar-nos en el passat. Nosaltres seguirem fixant la mirada en el futur dels ciutadans de Catalunya", ha alertat la secretària general del PDeCAT, que sobre la situació política actual ha reiterat que la solució passa per "l'amnistia i un referèndum pactat". "Som part del 52% de vots independentistes, i estarem sempre denunciant la repressió de l'Estat per l'1 d'octubre i el 9-N. Però no ens apropiem de res", ha comentat Chacón, que parlant de l'estratègia del partit ha mantingut que el PDeCAT és un "subjecte polític viu i actiu". "Al Congrés els nostres diputats són actius amb la llei de mecenatge o revertint la pujada de l'impost de matriculacions", ha recordat la secretària general de la formació, que ha defensat que la política real "també es fa a les diputacions, consells comarcals i ajuntaments". Finalment, Chacón s'ha referit al nou Govern i ha titllat de "desconcertant" el pacte final entre ERC i Junts. "Hi ha canvis de criteri sorprenents de polítics i partits. Ara estarem molt atents a la concreció dels fons europeus. També estarem al costat del món local i visitarem regularment totes les vegueries, ja que volem acabar amb la visió centralista del país", ha conclòs la secretària general del PDeCAT. Un cop finalitzat aquest procés electoral intern –sense xifres concretes ni percentatges de suport-, el president de la formació, David Bonvehí, ha agraït el compromís dels militants amb la votació i "sobretot amb el futur del PDeCAT". El nou secretari general adjunt, Marc Solsona, s'ha posat a disposició del conjunt de la militància assegurant que hi ha "camp per córrer" i ha refermat que el Partit Demòcrata "serà el que vulguin els seus integrants". La nova direcció executiva nacional del PDeCAT està formada per Àngels Chacón, Marc Solsona, Genís Boadella, Oriol Vidal-Barraquer, Albert Robert, Lluís Font, Vanessa Farré, Mireia Canals, Ivet Castaño, Mateu de Comalrena, Roser Colomé, Montserrat Candini, Carles Pellicer, Pere Regull, Carles Luz, Teresa Maria Pitarch, Concep Cañadell, David Font, Sergi Miquel i Maria José Erta.