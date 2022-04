Ampolles facials, una solució potent per reparar la pell

A banda d’aportar un efecte gairebé instantani de bona cara, també serveixen per tractar problemes específics amb resultats a llarg termini.

Falta de lluminositat, signes de cansament o deshidratació són alguns dels perjudicis que pot patir la pell de la cara i sovint cal seguir uns tractaments específics per poder combatre’ls. Per aconseguir-ho, una bona opció és recórrer a l’ús d’ampolles facials, que contenen dosis altes i concentrades de principis actius, i una formulació que resulta perfecta per fer front a aquests problemes des de les capes més profundes de la dermis.

Les ampolles facials solen presentar-se en càpsules de vidre, un format que ajuda a preservar totes les seves propietats i a utilitzar poca quantitat de producte. Pel que fa a l’ús, es recomana aplicar el contingut de les ampolles utilitzant el tou dels dits per estendre el fluid a la zona de la cara, el coll i l’escot, i fer-ho sempre amb la pell prèviament rentada i eixuta, per tal de garantir que el producte s’absorbeix correctament.

Les ampolles contenen principis actius en dosis altes que restauren la pell en profunditat

Aspecte saludable

L’efecte flash és un dels més coneguts de les ampolles facials. Permet aportar lluminositat a la pell a l’instant i dissipa els estralls del cansament o la falta de son que es poden fer evidents al rostre. A més, aquest producte també serveix per combatre problemes específics a llarg termini. Així, les ampolles hidratants o antienvelliment ajuden a reafirmar la pell de la cara de mica en mica i combatre el dany causat per agents com l’estrès, el tabac, la falta de son o les conseqüències negatives del sol.

Components eficaços

• Col·lagen i elastina: són dos dels principals ingredients de les ampolles antienvelliment, ja que contribueixen a lluir una pell llisa i suau.

• Àcid hialurònic: es tracta d’un actiu que fa que la dermis estigui hidratada i guanyi fermesa i elasticitat. Combat l’envelliment.

• Proteoglicans: aquestes molècules serveixen per hidratar el cutis, promoure l’elasticitat de la pell i contribuir als processos de cicatrització.

• Vitamina C: a banda de ser un antioxidant natural, té funcions antiinflamatòries i és fonamental en la producció de col·lagen.

• Factors de creixement: per combatre les arrugues, la flacciditat i la manca d’elasticitat, ja que acceleren la regeneració cel·lular.