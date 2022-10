Amb la música de Red Perill i l’obra de teatre “Terra Baixa” es reprèn la programació del Teatre Municipal Ateneu

Divendres 14 d’octubre, el Teatre Municipal Ateneu, a les 20h del vespre , acull l’estrena del nou EP de l’igualadí Red Perill, alter ego de Marc Mateu. El músic, cantant, productor i compositor ens presenta el seu últim treball “Operació Miniatura”. Aquest projecte compta amb una nova formació amb la qual explora sons més jazzístics i, fins i tot progressius, mantenint l’autotune i les seves lletres característiques, però amb un punt de desencís. Acompanyaran Red Pèrill a l’escenari Litus Guilera (antic membre de la banda i actualment a Marialluïsa i Filipins), Àlex Almirall i Caravell del Morter. Actuaran com a teloners Pulpopop.

Les entrades tenen un preu de 18 i 15€ i es poden adquirir a https://teatremunicipalateneu.cat/. Recordar que els joves menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a cinc euros durant la mateixa setmana del concert.

El Llop de TV3 porta la seva versió de “Terra Baixa” d’Àngel Guimerà

Diumenge 16 d’octubre, a les 18h, arriba a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu una adaptació del clàssic català amb els actors i actrius del programa televisiu El llop. El seu director, Àngel Llàcer, reivindicava a TV3 la importància del teatre amateur a Catalunya. Ara els actors i actrius protagonistes representen Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, que planteja magistralment el conflicte constant entre dos mons antagònics i irreconciliables.

La Marta viu sotmesa sentimentalment al Sebastià, propietari de l’hotel on treballa. Aquest, amo i senyor d’un extens patrimoni però pèssim gestor de les seves pertinences, està en vies d’arruïnar-se i decideix casar-se amb una filla de bona família per poder pal·liar els seus deutes. Per fer-ho, primer haurà de per fer callar els rumors que el relacionen amb la Marta; per això, decideix fer cridar el Manelic, un pastor de les muntanyes, i fer-lo casar amb ella. D’aquesta trobada fortuïta entre la Marta i el Manelic neix l’amor, i és gràcies a aquesta passió que creix l’empenta de la Marta per alliberar-se de les cadenes opressores del Sebastià.

Àngel Guimerà planteja magistralment el conflicte constant entre dos mons antagònics i irreconciliables, reflex de les influències realistes i naturalistes de l’època en què Terra Baixa fou escrita: el món pacífic que representa la Terra Alta, i la Terra Baixa, llar de personatges mesquins i profundament corromputs.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/.

A part dels descomptes habituals els joves menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a 5€ durant aquesta setmana.