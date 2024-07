Els alumnes de la teràpia artística del CAP Nord estrenen una obra de teatre el 25 de juliol

Els actors i actrius són els alumnes d’una teràpia artística adreçada a persones que passen per situacions emocionals complicades

El 25 de juliol Igualada viurà una estrena teatral important, no només pel seu valor dramatúrgic sinó, sobretot, pel seu valor social, ja que es tracta de la primera obra sorgida d’un grup de teràpia del Cap Nord d’Igualada. L’obra de teatre de creació col·lectiva es titula “Gent diversa, diversa gent”, i és escrita i interpretada per les participants a la teràpia artística del CAP Igualada Nord sota la direcció de la integradora social Alicia Zamora. Els mateixos actors s’han ocupat de confeccionar el vestuari i l’escenografia.

Era la primera vegada que el Consorci Sanitari de l’Anoia, a través del CAP Igualada Nord, portava a terme un taller de teatre comunitari com a teràpia per a pacients que passen per una situació d’inestabilitat emocional, i l’èxit ha estat rotund: durant els 6 mesos que han durant els assajos han aconseguit reforçar la gestió de les emocions i treballar aspectes com la baixa autoestima, la inseguretat a l’hora de prendre decisions, la tristor i totes aquelles emocions que dificultaven la seva vida quotidiana. El teatre també els ha ajudat a millorar la concentració i la memòria, crear lligams amb els integrants del grup i els ha obligat a fer activitat física, fet que té un impacte beneficiós directe en l’estat d’ànim.

La desena d’actors amateurs que pujaran a l’escenari el dia 25 de juliol van començar a assajar al mes de febrer sota la direcció d’Alicia Zamora, Integradora social al CAP Nord. Cada dijous a la tarda es trobaven al Centre Cívic de Fàtima per fer dinàmiques teatrals enfocades a treballar diversos aspectes piscològics. La majoria dels participants són dones en edat de jubilació.

Quan falten pocs dies per a l’estrena, Alicia Zamora explica que “hi ha nervis entre els actors i les actrius però també estan molt il·lusionats perquè és una experiència nova per a la majoria”. Zamora també explica que per a tots ells és un “repte”, ja que “això que estan vivint no entrava dins dels seus plans de vida però d’una manera inesperada s’ho han trobat i ara han de fer-ho i volen fer-ho perquè el teatre és compromís, no sols amb un grup, sinó també amb un mateix”.

El projecte pilot s’ha pogut tirar endavant gràcies a l’impuls el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i un ajut extraordinari del Ministeri de Sanitat del Govern espanyol. La integradora social i professora de teatre Alicia Zamora explica: “aquesta experiència marcarà un abans i un després, no sols en la vida de les intèrprets sinó també en la mirada que podem oferir des de salut, des de la sanitat; una mirada molt més àmplia i centrada en la persona, en les seves necessitats però destacant les seves habilitats i potencialitats”. Nombrosos estudis demostren l’impacte beneficiós que té la participació cultural en el desenvolupament personal i col·lectiu, i en especial l’impacte sobre la salut, el benestar personal, la millora de la comunicació, l’autoestima i una llarga llista de beneficis més.

Amb un caire performatiu i a través d’una escenografia senzilla amb una posada en escena al més pur estil de la Grècia clàssica, l’Alegria, la Visionària, l’Optimisme, la Generositat, la Justícia, l’Espiritualitat, la Saviesa, la Protecció i la Resiliència seran posades a prova per un cor de creences limitadores i intentaran lidiar amb la seva veu interior. “Gent diversa, diversa gent” és el fruit d’un exercici valent on actors i espectadors s’enfrontaran a una realitat que generarà debat i demostrarà el gran potencial del teatre com a eina de transformació individual i social.

L’obra serà interpretada per Carolina Castaño, Manoli Garcia, Rosa Jorge, Carme Mas, Manuel Medina, Virginia Mejia, Carmen Ortega i Maria Ortega. L’estrena tindrà lloc el dijous 25 de juliol a les 19.30h a l’Auditori del Centre Cívic Nord d’Igualada (carrer Sant Martí de Tous 8), i l’entrada és lliure i gratuïta.