Alumnes de l’Escola Dolors Martí d’Igualada participaran a l’Stem Women Congress

El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, a través del projecte europeu WeSTEMEU, portarà a l’escola Dolors Martí i Badia a participar en l’Stem Women Congress el pròxim dijous 23 de novembre. Els nens i nenes de 4t de primària de l’escola igualadina participaran en l’esdeveniment amb una exhibició – demostració dalt de l’escenari.

L’escola Dolors Martí és membre del Grup Local del Projecte WeSTEMEU, un projecte europeu que lidera l’Ajuntament d’Igualada i que té com a objectiu reduir la bretxa de gènere en l’àmbit de les STEM per donar resposta així a les necessitats socials, econòmiques i ambientals del moment, alhora que també pretén reduir la bretxa salarial, al contribuir l’accés de les dones a sectors econòmics més ben remunerats que els sectors tradicionalment femenins.

Així, en aquest marc, l’escola Dolors Martí ha estat seleccionada per a participar en l’STEM WOMEN CONGRESS, que tindrà lloc al centre d’estudis ESADE de Barcelona. Abans, una delegació de l’SWC va visitar la setmana passada l’escola igualadina on va realitzar una sessió amb els nens i nenes participants per a conscienciar-los sobre les dificultats que té la població femenina per accedir a trajectòries STEM (ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques). Va ser una sessió molt participativa que va comptar amb la presència i atenció dels 48 alumnes de 4t de primària de l’escola. Els mateixos que participaran de la demostració en el congrés.

L’Stem Women Congress és una plataforma sense ànim de lucre que mobilitza més de 4.000 persones i que es fonamenta amb l’objectiu de divulgar la ciència i la tecnologia i aconseguir més dones en els sectors STEM. S’ha convertit en el centre de les iniciatives i programes STEM, així com en un agent dinamitzador i vertebrador d’iniciatives privades i públiques per donar visibilitat a l’àmbit STEM. Les nostres passions són les STEM i les persones. La nostra principal motivació és que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en l’àmbit acadèmic i laboral dins del sector STEM.

La segona tinent d’alcalde, Patrícia Illa, ha explicat que “El treball que està realitzant l’Ajuntament d’Igualada en aquest projecte europeu per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes, és una estratègia en la qual fa anys que s’hi treballa”. Illa ha dit que “Europa no assoleix atraure talent femení dins els àmbits STEM. Tots sabem que hi ha molt poques noies dins les carreres sobretot d’enginyeries i tecnològiques, així que l’obsessió de la ciutat és poder ajudar a treballar des dels 5 anys, per fomentar i fer atractives aquestes especialitats”.

