Alumnes de la Gaspar Camps feliciten les festes amb postals teixides per la ciutat

Alumnes de l’Escola Gaspar Camps estan treballant en la creació de cartells gegants teixits en tanques d’edificis i espais de la via pública de la ciutat d’Igualada. Les creacions simularan postals de Nadal i estaran escrites en 10 idiomes diferents. D’aquesta manera, l’escola Gaspar Camps se suma a la campanya de Nadal de l’Ajuntament “Teixint el Nadal”.

Aquest projecte artístic té com a objectiu celebrar les Festes, tenint present la diversitat lingüística a Igualada. La iniciativa l’ha presentat aquest matí la regidora de Formació Professional, Patricia Illa, la directora de l’escola Gaspar Camps, Raquel Camacho i les professores Patricia Carreño i Montse Raventós.

La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha explicat que “aquest treball només serà un espectacle visual als edificis de la ciutat, sinó que també actuarà com a recordatori de la unitat en la diversitat. Aquesta iniciativa és una inspiració per a tots nosaltres i subratlla la importància de promoure la comprensió i el respecte mutu a través de la nostra educació”

Les representats de l’escola han explicat que cada any des de l’escola s’organitza un workshop per felicitar les festes i enguany s’ha apostat per aquets treball col·laboratiu entre tots els alumnes donant un enfocament especial en les comunitats internacionals i desitjant unes bones festes a tothom.

Els idiomes seleccionats per als cartells són el català, castellà, àrab, romanès, xinès, urdú, ucraïnés, rus, italià i twi, reflectint la diversitat de la població d’Igualada. Aquests cartells es convertiran en postals de Nadal úniques que es penjaran en diversos espais i edificis emblemàtics de la ciutat.

Els estudiants han abordat aquest projecte amb un enfocament metòdic, seguint un detallat procés de treball. Això inclou l’anàlisi de l’espai adjudicat, la presa de mesures, la tria de paraula, la creació de retícula, la tria tipogràfica i l’adaptació tipogràfica a la retícula, tenint en compte el format postal. La creació del text del cartell, la fotografia del resultat i l’adaptació postal completen aquest procés de treball artístic que simula una postal teixida.

Les postals teixides a les tanques es podran admirar a diversos llocs de la ciutat, incloent l’edifici de La Gaspar, el Museu de la Pell d’Igualada, el Conservatori de música, el Pont de l’Avinguda Balmes, l’Avinguda Gaudí, el Passeig de les Cabres, el Passeig Verdaguer i fins i tot a la xemeneia de Cal Pasqual tocant el carrer Esquiladors.

Amb una població de 42.584 habitants, dels quals 6.509 tenen nacionalitat estrangera, Igualada es presenta com una ciutat amb una diversitat lingüística notable. Aquesta diversitat es manifesta a través de les principals nacionalitats residents, amb un 36,41% de la població marroquina que parla àrab i amazic, seguit del 8,78% de romanesos, el 4,99% de parlants de castellà de Colòmbia, el 4,99% de parlants de xinès de Xina, i així successivament, segons dades del padró municipal a 31 de desembre de 2022.

Amb aquest projecte, l’Escola Gaspar Camps espera destacar la importància de la diversitat cultural i lingüística a Igualada, recordant a tothom que les festes són una oportunitat perfecta per unir-se i celebrar junts la riquesa de les diferents comunitats que coexisteixen a la ciutat. Les postals gegants de Nadal són un testimoni artístic d’aquesta col·laboració cultural i un desig compartit de pau i felicitat durant les festes.

