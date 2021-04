Alt índex de risc de rebrot a l’Anoia, però es manté a la baixa la velocitat de propagació

La comarca acaba aquesta setmana un índex de rebrot de covid-19 de 516, el desè més alt de Catalunya, i significativament molt més elevat que a inicis d’aquest mes. Tot i això, la bona notícia és que la velocitat de propagació (Rt) es manté a la baixa, ara mateix de 0,99.

Part de la raó de l’augment del risc de rebrot al nostre territori, molt per damunt de la mitjana catalana d’aquests dies, es deu al rebrot de covid-19 que està patint la zona de l’Alta Anoia, amb xifres d’escàndol: Calonge de Segarra i Pujalt eren ahir de les poblacions catalanes amb un índex més alt, de 7.936 i 7.422, respectivament. La situació és similar a la resta de municipis de l’Alta Anoia, la qual cosa ha provocat anul·lacions d’activitats i mesures per intentar aturar aquestes dades. A Igualada, el risc de rebrot era ahir de 633, també força alt.

Pel que fa a la Rt comarcal, la xifra ha augmentat en els darrers dies fins arribar al 0,99, just al límit del què es considera que el covid-19 no s’està propagant. A Igualada, és d’1,17.

Si s’observa el mapa adjunt, podem veure la situació de la velocitat de propagació de la pandèmia a tot el país per comarques. S’observa que l’Anoia és on existeix una velocitat menor (en verd), la qual cosa significa que s’està controlant l’evolució de la covid-19. El fet que a les zones més poblades del país hi hagi Rt per sota d’1 és un dels motius amb més pes per a permetre, a partir de dilluns, la mobilitat lliure per tot el país, i finalitzi el confinament comarcal. Per sort, les comarques amb la Rt més elevada són de molt poca població, com són la Terra Alta i el Pallars Jussà.

A l’espera de vacunes

La vacunació tenia un bon ritme a la comarca. Així, la setmana passada es va administrar el rècord 4.065 primeres dosi, i 548 segones. Des de llavors, però, s’està a l’espera de l’arribada de noves vacunes, especialment de Janssen, situació que és general. És possible que la setmana vinent torni a incrementar-se el ritme, aquí i a tot el país, una vegada l’Agència Europea del Medicament ha autoritzat la vacuna americana.

De moment, es porten vacunades a l’Anoia 24.041 persones en primera dosi, i 8.516 en segona.

El virus, però, segueix infectant persones. Aquesta setmana passada es van detectar 315 nous positius, dada que no es repetia des de gener. S’observa, doncs, un clar increment de contagis, si bé, evidentment, no amb la força que hi havia en mesos passats. La immensa majoria es curen a casa, sense necessitat de trepitjar l’hospital.

D’altra banda, aquesta setmana hi ha 55 anoiencs ingressats per covid, amb una persona que ha mort. Les xifres de mortalitat setmanals, que al gener havien arribat a 9, han baixat en picat. En total, des de l’inici de la pandèmia, han mort a l’Anoia 622 persones.