Aliments per millorar la salut intestinal

Tot allò que ingerim té un efecte sobre el nostre sistema digestiu, i en conseqüència sobre la nostra salut. Cuidar l’alimentació és essencial per tenir una bona salut intestinal i per a que l’organisme pugui realitzar totes les seves funcions. El ritme de vida que portem i la quantitat d’aliments processats que ingerim poden afectar el nostre intestí per això és important conèixer quins aliments seran els nostres aliats per mantenir una bona salut intestinal i quins ens poden ajudar a millorar-la.

GERMINATS

Els germinats són aliments rics en enzims, vitamines i minerals. Es tracta de llavors germinades d’hortalisses, cereals i llegums. Tenen un efecte prebiòtic ja que contribueixen a enfortir la flora intestinal, desinflamen l’intestí i ajuden a l’equilibri del ph. Es consumeixen crus, són ideals per afegir a les amanides.

PAPAIA

La papaia és una fruita molt rica en fibra soluble i enzims digestius. És un gran antioxidant, conté betacarotè, àcid fòlic i vitamines C i A, a més de minerals com ara potassi i magnesi.

Consumir-ne ens ajuda en casos de diarrea i estrenyiment, a digerir millor els aliments, a la reducció dels gasos i protegeix el sistema digestiu. També és bona per cuidar la pell.

En casos en que es necessita tractament, menjar papaia no és suficient i hem de recórrer a concentrats d’enzim de papaia (la papaïna) el qual podem trobar en càpsules o pols.

ALIMENTS FERMENTATS RICS EN PROBIÒTICS

Els probiòtics són microorganismes que ens ajuden a conservar la microbiota intestinal. La seva ingesta redueix la distensió abdominal i els gasos intestinals. Com més diversa sigui la microbiota intestinal, més salut tindrem.

Trobem probiòtics en aliments fermentats com ara el kèfir, el miso o les hortalisses fermentades com ara el kimchi o el xucrut. Aquests aliments ens ajudaran a repoblar la microbiota, millorar les digestions, l’assimilació dels nutrients i ens protegeixen d’infeccions i altres agents externs.

També es poden prendre en càpsules o en pols, aquests contenen diverses soques en molta quantitat (10.000 milions) i poden ser útils en casos de candidiasi, diarrees o restrenyiment, després d’una temporada on s’han pres antibiòtics, etc.

GINGEBRE

El gingebre és una arrel d’origen asiàtic que té moltes propietats que ens ajuden a millorar la salut. Conté àcid oxàlic, gingerol, olis essencials , aminoàcids i minerals. Pel que fa a les afeccions intestinals és molt útil per tractar problemes digestius. Estimula el pàncrees i augmenta la producció d’enzims que afavoreixen la digestió. També és un gran remei per combatre les nàusees.

PSYLLIUM

La closca de les llavors de psyllium o saragatona conté mucílags, una substància densa amb propietats emol·lients, demulcents i laxants. La fibra soluble que conté en contacte amb l’aigua augmenta de volum i un cop ingerit ajuda al trànsit intestinal.

Cal tenir en compte que abusar del seu consum pot arribar a irritar l’intestí.

ALOE VERA

L’Aloe Vera és molt coneguda pels seus beneficis per a la pell però també presenta beneficis a nivell gastrointestinal. Contribueix al trànsit en les deposicions, millora l’absorció dels nutrients i protegeix i desinflama l’estómac. Tot això és gràcies a les seves propietats antiinflamatòries, antisèptiques, antibiòtiques i antioxidants. Es pren en forma de suc i es sol comercialitzar en format d’ampolles de litre.

També hi ha plantes que poden ser les nostres aliades en afeccions gastrointestinals com ara la melissa, el boldo o el marduix.

La melissa facilita la digestió i evita la formació de gasos i és útil en casos en que hi ha dolor abdominal causat per nervis ja que també té efectes relaxants i ajuda a conciliar el son.

El boldo ens serà útil per evitar una mala digestió. Els favonoides, tanins i l’oli essencial que conté desinflamen l’aparell digestiu i afavoreixen el bon funcionament del fetge i la vesícula. Al tenir un efecte calmant també serà útil en casos de dispèpsia.

Finalment el marduix ens serà molt útil en casos de dispèpsia nerviosa, té efectes sedants, contribueix a una bona digestió dels aliments, ajuda a combatre els gasos i protegeix les mucoses digestives.