Alguns dels protagonistes d’Eufòria de TV3 faran acte de presència al Zoom Festival

Una de les activitats destacades d’enguany és que el Zoom Festival comptarà amb diversos programes televisius de TV3 de màxima audiència. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), col·labora, un any més, amb el Zoom Festival, que tindrà lloc del 22 al 27 de novembre a Igualada –amb algunes activitats a Barcelona i emissions online- i que enguany arriba a la 20a edició.

Crims, el programa presentat per Carles Porta i que ha aconseguit grans èxits d’audiència, també serà present al Zoom Festival 2022. El divendres 25 de novembre es podrà veure a la Sala Gran del Cinema Ateneu d’Igualada un capítol inèdit del programa, que estrena nova temporada aquest proper 14 de novembre. La projecció serà a dos quarts de 9 del vespre i es podrà veure de manera gratuïta, tot i que caldrà reserva prèvia.

El talent show de cantants Eufòria, presentat per Miki Nuñez i Marta Torné que va ser líder a TV3 les nits del divendres amb més de 300 mil espectadors, serà present al festival amb un acte inèdit que portarà el nom d’Experiència Eufòria i que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre a les 6 de la tarda al Teatre Municipal Ateneu. Entre d’altres sorpreses, l’acte comptarà amb un avançament del programa especial de Nadal de TV3 amb imatges inèdites del concert d’Eufòria del Palau Sant Jordi. De fet, diverses cares conegudes del programa musical Eufòria seran presents a l’acte.

Les entrades per poder assistir a l’acte es podran reservar a partir del dia 11 de novembre a través de la pàgina web del Zoom, de l’Ajuntament i del Teatre Municipal Ateneu.

TV3, La Xarxa, Movistar i TVE aposten pel Zoom

Són diversos els programes televisius de TV3 que enguany seran presents a la vintena edició del Zoom. A més d’Eufòria i Crims, hi participarà el nou canal infantil i juvenil SX3 i diferents programes de cuina de la cadena.

En aquesta edició, el certamen ha signat dos acords amb els que seran els mitjans oficials del Zoom Festival. Gràcies a l’acord de col·laboració amb la CCMA, que té una durada de dos anys, tan TV3 com Catalunya Ràdio informaran i faran un ampli seguiment de totes les activitats del festival a través de diferents espais. Aquest acord s’emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA, i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país, a través de la col·laboració amb aquelles institucions que treballen per fomentar la cultura, l’educació, la creació i la innovació.

A banda de les produccions de la CCMA, també hi seran presents produccions de Movistar com Locomía i La Liga de los Hombres Extraordinarios, els quals es projectaran durant la setmana que se celebra el certamen. TVE també ha seguit apostant pel Zoom i participarà al festival amb una de les Zoom Class que hi ha programades durant la setmana amb la sèrie Ser o no ser, de la plataforma PlayZ.

D’altra banda, la Xarxa de Televisions Locals també ha signat un conveni com a mitjà oficial del Festival. Aquest acord farà que, entre d’altres cobertures, la Xarxa faci la realització i emissió en directe de la Gala de Cloenda i lliurament dels Premis del Festival Zoom, que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i es podrà veure en directe al Canal Taronja Anoia.