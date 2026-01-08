Un article de
Alerta per vent aquest divendres tarda a l’Anoia

El Meteocat ha ha emès un avís de perill alt per vent a la comarca de l’Anoia entre les 12h i les 18h del divendres, 9 de gener de 2026. El vent de bufarà de forma generalitzada i serà de component Oest. Es preveuen ratxes màximes de 20 metres/segon. Amb una probabilitat més elevada de superar el llindar representatiu de 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral.

Des del matí hi ha una alerta activada per perill moderat, però serà a partir del migdia quan passi a perill alt. El dissabte, durant la major part del dia, hi haurà perill moderat.

