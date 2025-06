Alerta de perill molt alt a l’Anoia per temps violent

Aquesta tarda de diumenge 22 de juny diversos punts del territori català estan en perill -en diferents graus- per climatologia. Segons ha apuntat el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Anoia, la Segarra i el Solsonès es troben aquesta tarda en perill màxim (6/6) per temps violent i el Bages, l’Urgell i la Conca de Barberà en perill alt per vent. Per altra banda, l’Anoia també es troba en perill alt per intensitat de pluja, juntament amb la zona nord-est de la Catalunya Central.

La predicció que marca el Servei Meteorològic de Catalunya indica que de cara a demà dilluns ja no hi haurà perill per intensitat de pluja ni per vent a l’Anoia, malgrat que altres zones del país, més cap a l’oest, continuaran en perill moderat.

Des del Servei d’Emergències de Catalunya demanen precaució a la ciutadania, i en cas de perill trucar al 112.