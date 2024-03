Alerta a Igualada per una estafa telefònica en què es reclama el pagament de taxes municipals

L’Ajuntament d’Igualada alerta d’una estafa que es rep via telèfon, ja sigui amb una trucada, amb missatge de text o per WhatsApp, en referència al pagament de diverses taxes municipals.

En nom de l’Ajuntament es reclama a l’usuari el pagament de l’Impost de Béns Immobles, o en alguns altres casos, de la taxa d’escombraries comercial.

Des de l’Ajuntament s’afirma que en cap cas la comunicació amb la ciutadania per al pagament de les taxes municipals es fa a través d’aquestes vies. Per això s’aconsella no respondre a aquestes comunicacions i, en el cas de rebre’n una, fer-ho saber a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a l’ Oficina Municipal d’Informació al Consumidor Igualada.