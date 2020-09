L’igualadí Albert Moreno va pujar al podi en el campionat d’Espanya de triatló de mitja distància que es va disputar el dissabte passat a Bilbao, sota un temps plujós i fred.

En la primera part de la prova, la de natació en què s’havia de cobrir una distància de 1.900 metres, l’Albert arribava a boxes en dotzena posició i amb bones sensacions. En la segona disciplina de la prova, 82 quilòmetres de bici, va començar a guanyar posicions malgrat la manca de duresa a la prova, situant-se en posicions de pòdium.

Ja al darrer tram, la cursa a peu, tot i no tenir bones sensacions va ser una lluita amb Gustavo Rodríguez per aconseguir la segona posició que finalment va ser pel rival de Moreno, avantatjant a l’anoienc en 20 segons a la línia de meta.

La prova fou dominada des del començament pel Javier Gomez Noya, medallista olímpic i cinc vegades campió del món de triatló.

Ara cal veure com evoluciona la situació actual de pandèmia. Si no hi ha cap entrebanc, Moreno té la intenció de participar al Triatló de Daytona, al mes de desembre que serà el campionat del món de la especialitat, on hi participaran els millors triatletes del rànquing mundial.