Alba Vergés serà la candidata d’Esquerra a les municipals d’Igualada

Alba Vergés ha anunciat aquest dilluns a la tarda que dona el pas i serà la cap de llista d’Esquerra Igualada a les eleccions municipals del maig de l’any que ve. En una carta conjunta adreçada a la militància signada per l’exconsellera de Salut i actual Vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i el portaveu d’ERC Igualada, Enric Conill, han anunciat conjuntament que Alba Vergés serà la candidata fent tàndem amb Conill com a número 2, després d’arribar conjuntament a aquesta conclusió per crear “la millor fórmula per millorar i transformar” Igualada. Aquesta decisió haurà de ser avalada per la militància del partit en una assemblea que es preveu fer en les properes setmanes.

Vergés ha manifestat que “vull ser la primera alcaldessa d’Igualada, aportant la meva experiència de govern al servei de la meva ciutat, perquè m’estimo Igualada” i ha assegurat que “volem liderar el canvi que Igualada necessita perquè és imprescindible donar solucions als reptes de present i de futur que té la ciutat i fer una Igualada molt millor”. En aquest sentit, ha apuntat que “em sumo a aquest projecte guanyador que Conill ha liderat de manera excel·lent i que va aconseguir els millors resultats de la nostra organització a la ciutat en les passades eleccions municipals i que ara volem enfortir, fent-lo encara més gran i sumant a més gent”. Finalment l’exconsellera ha explicat que “em fa molta il·lusió liderar l’única alternativa possible al govern d’Igualada i fer-ho acompanyada de l’amic i company Enric Conill, qui és absolutament clau i fonamental per mi”.

Conill ha explicat que “generem a Igualada una candidatura amb un lideratge inequívocament guanyador, reconegut per la seva especial capacitat de sumar, generar consensos en moments clau, cohesionar, escoltar al màxim, dialogar i amb molta experiència de govern. El treball conjunt de tots dos ens pot donar tot això i suposa una gran suma” així com ha assegurat que “assumim el repte de construir la Igualada que vol tornar a ser una ciutat motor i protagonista del futur i ho fem amb molta il·lusió, ganes, energia i, sobretot, amb el millor equip. Un equip preparat, format, cohesionat i il·lusionat per governar Igualada”.

Consellera de Salut enmig de la pandèmia

Alba Vergés tindrà el repte d’aconseguir l’alcaldia de la ciutat que, en la seva etapa com a consellera de Salut, més castigada va estar a l’inici de la pandèmia. Vergés va haver de gestionar el primer any de covid i, en el cas d’Igualada, li va comportar alguna picabaralla amb l’actual alcalde de la ciutat, Marc Castells. Després que la conselleria de Salut passés a mans de Josep Maria Argimon, Alba Vergés va continuar com a diputada al Parlament de Catalunya i ara n’és la vicepresidenta.