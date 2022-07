Alba Vergés, presidenta interina del Parlament després de la suspensió de Borràs

La igualadina Alba Vergés, vicepresienta primera del Parlament de Catalunya, i candidata d’Esquerra a Igualada, assumirà la presidència de la cambra catalana de forma interina després de la suspensió de Laura Borràs. La majoria de la Mesa del Parlament ha suspès Laura Borràs com a diputada en aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament. Ho ha fet amb els vots d’ERC, PSC i CUP, que n’havien demanat l’aplicació.

Després de la seva suspensió Borràs ha atacat amb duresa als cinc membres de la mesa que han tirat endavant la suspensió, entre els quals hi ha Vergés, a qui ha dit que “5 diputats no han vingut vestits de diputats. Han vingut vestit de jutges hipòcrites”. La presidenta de Junts, des del despatx d’audiències del Parlament, ha afirmat que els 5 parlamentaris “amb noms i cognoms” de PSC, ERC i CUP que han defensat l’aplicació de l’article 25.4 del reglament han “violentat descarnadament” contra la seva presumpció d’innocència. Borràs ha afegit que també ho han fet per apartar-la “políticament”.

L’executiva de Junts per Igualada demana que es posi a debat el suport de Junts per Catalunya al Govern

Un cop es va conèixer la suspensió de Laura Borràs, l’executiva de Junts per Igualada va enviar una carta a l’executiva Nacional de Junts per Catalunya reclamant que, segons el que es va aprovar en el Congrés de fa dues setmanes, s’estudii la possibilitat de posar a votació al conjunt de la militància si el partit ha de seguir donant suport al govern encapçalat per Pere Aragonès. Fonts del partit a Igualada asseguren que es tracta una carta de caràcter intern i que s’ha enviat després de la pressió de la militància igualadina davant uns fets que consideren “molt greus”. L’executiva d’Igualada ha estat la primera de Junts a enviar la carta i després s’hi han anat sumant d’altres com el Vendrell o la del Tarragonès.