Ajuts a la pagesia anoienca per compensar els efectes de la sequera de l’any passat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha establert una línia d’ajuts destinada a les explotacions de conreus herbacis de secà a les comarques afectades per la sequera de l’any passat, entre elles l’Anoia, per compensar les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries. El termini per sol·licitar els ajuts és del 4 d’agost a l’1 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

L’hivern 2021-2022 va ser extremadament sec i va donar pas a una primavera del 2022 càlida i més aviat seca. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, amb dades dels darrers vint anys, se situa entre les 10 primaveres més càlides, en els casos més favorables, i entre les cinc més càlides a gairebé totes les estacions de les comarques de la Segarra, Noguera, Anoia, Urgell, Solsonès, Pallars Jussà, Segrià, Bages, Conca de Barberà, Garrigues, Alt Urgell, Berguedà, Alt Camp i Baix Camp (que són les comarques beneficiàries d’aquests ajuts).

La convocatòria va dirigida a empreses i professionals, i persones titulars d’explotacions agràries de conreus herbacis de secà de les comarques afectades.

Podeu consultar la documentació a presentar -per mitjans exclusivament telemàtics- a la pàgina web del Govern.

També podeu demanar més informació i assessorament a l’Oficina de Suport a Fons Europeus (OSFE) de Vilanova del Camí, ubicada al Centre d’Innovació Anoia. És necessari demanar cita al 93 805 44 11 (ext. 5), per WhatsApp 669 721 857 o per correu electrònic vnvc.osfe@vilanovadelcami.cat.

Molta calor i poca pluja

Des del punt de vista pluviomètric, els acumulats de precipitació de l’hivern 2021-2022 van suposar només entre el 3% i el 30% dels valors climàtics de referència, i situen l’hivern 2021-2022 entre els quatre més secs, en molts casos el primer o segon més sec de les sèries que disposen com a mínim de més de 20 anys de dades.

D’altra banda, es van viure determinats episodis de calor per l’arribada d’una massa d’aire provinent del nord d’Àfrica que van afectar molt negativament la producció dels conreus herbacis de secà en determinades comarques de Catalunya.

És per això que s’han establert aquests ajuts per a la compensació de les pèrdues no cobertes per les assegurances agràries de les explotacions de conreus herbacis de secà afectades per les inclemències meteorològiques durant l’any 2022.

Diferents paquets d’ajuts

A principis d’agost, el Departament d’Acció Climàtica va acordar en el marc de la Taula Agrària, el tercer paquet d’ajuts, dotat amb 28 milions, per pal·liar els efectes de la sequera al sector de la vinya, la fruita seca i l’horta.

A més, el Departament ja ha encarrilat les dues primeres línies dotades amb 92 milions, que s’han anat convocant a mesura que la sequera anava afectant la collita del camp. Són els ajuts destinats al sector de la fruita dolça i els ajuts excepcionals per les explotacions agràries de conreus herbacis de secà i regadiu dels quals es beneficiarà l’Anoia.