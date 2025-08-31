L’Ajuntament de la Vila de Piera anima a engalanar el poble per Festa Major

Piera es prepara per viure una nova edició de la Festa Major i, com ja és tradició, l’Ajuntament convida la ciutadania a omplir de color i alegria els carrers decorant finestres i balcons amb els domassos festius.
Per tal de facilitar la participació de tothom, aquells veïns i veïnes que no disposin de domassos en podran recollir gratuïtament a la recepció de l’Ajuntament, entre el 25 d’agost i el 4 de setembre, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, fins a exhaurir existències.
Amb aquesta iniciativa es vol reforçar l’ambient festiu als carrers de la vila en els dies previs a la Festa Major de Piera, que se celebrarà del 4 a l’11 de setembre. El programa d’actes, amb una gran varietat d’activitats pensades per a totes les edats, arribarà aquesta mateixa setmana a les llars pierenques.