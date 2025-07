L’Ajuntament presentarà el barri de Montserrat al “pla de barris” de la Generalitat

L’Ajuntament ha anunciat aquest dimarts, 8 de juliol, que ja esta treballant en un projecte de transformació integral del barri de Montserrat per presentar-lo al programa “Pla de Barris i Viles 2025-2029”, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa té com a objectiu donar suport als ajuntaments per desenvolupar actuacions integrals en barris que requereixin una especial atenció, millorant-ne l’espai públic, el parc d’habitatge, la sostenibilitat i la cohesió social. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat dels regidors Patrícia Illa i Miquel Vives i de membres de l’associació de veïns del barri de Montserrat ha explicat que “el projecte que presentarà Igualada té com a finalitat la modernització global del barri de Montserrat, amb una intervenció que combini actuacions urbanístiques, ambientals i socials, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes”. Castells ha reiterat que el barri de Montserrat “necessita i mereix una transformació integral que contribueixi a fer-lo més accessible, verd i cohesionat”. Es tracta d’un barri amb una renda mitjana per persona de 9.681,06 €, molt per sota de la mitjana de la ciutat (14.868€).

Aquesta realitat socioeconòmica, del barri, fa evident “la necessitat d’una inversió transformadora per adaptar-lo al segle XXI, reforçar el sentiment de pertinença i fomentar la dinamització i la cohesió veïnal”.

La redacció del projecte comptarà amb la participació dels veïns i comerços del barri i se centra en tres àmbits d’actuació.

Un primer àmbit de transformacions físiques que inclou aspectes com ara la remodelació del parc d’habitatges per millorar-ne l’accessibilitat i la sostenibilitat; Intervenció als espais públics interiors del barri, com les placetes i zones entre blocs, per renaturalitzar-los i convertir-los en espais de trobada; així com la transformació del carrer Pau Muntadas, un eix central del barri.

En el segon àmbit, de Transició ecològica es preveu la renaturalització i increment de zones verdes, el foment de l’eficiència energètica i instal·lació de sistemes d’energia solar, així com la creació d’infraestructures verdes i espais d’ombra, entre d’altres.

Finalment, en l’àmbit d’Acció sociocomunitària, s’impulsaran programes d’esport, cultura i d’acció social per enfortir la cohesió social i el sentiment de barri i comunitat.

La primera convocatòria per a la presentació de projectes s’obrirà a finals de juliol o a principis de setembre i està previst que a finals d’any es resolguin les sol·licituds d’aquesta primera convocatòria. Consecutivament se n’aniran obrint de noves.

El Pla de Barris i Viles compta amb un pressupost global d’1.000 milions d’euros aportats pel Govern de la Generalitat, que es complementaran amb aproximadament 600 milions d’euros provinents dels ajuntaments.

La inversió per projecte pot oscil·lar entre 6 i 25 milions d’euros, amb un cofinançament del 60% per part de la Generalitat i del 40% per part dels ajuntaments. Castells ha explicat que per garantir el cofinançament necessari, el govern municipal iniciarà converses amb el PSC amb l’objectiu d’obtenir el seu suport als pressupostos municipals i fer possible la presentació i desenvolupament d’aquest projecte.