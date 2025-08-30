L’Ajuntament d’Igualada estudia una taxa especial d’escombraries per als comerciants

Era d’esperar que el considerable augment de la taxa municipal d’escombraries aixecaria polseguera, arran de la disposició de la normativa europea que obliga als ciutadans a assumir el 100% del cost de la recollida. Un dels col.lectius més enfadats és el dels comerciants, que darrerament ja han fet veure el seu disgust a través de les xarxes socials. Molts es queixen que no té sentit que la taxa sigui la mateixa per a tot el sector, independentment del tipus o la quantitat de residus que es generen. El govern municipal és conscient des de fa temps d’aquestes queixes.
L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha explicat a La Veu que “abans de l’estiu ja es va aprovar l’adjudicació de l’acord pont d’escombraries que permetrà en aquests propers dos anys fer el gran contracte que volem fer i vam anunciar públicament als alcaldes de Montbui, de Vilanova i d’Igualada conjuntament. A Igualada la taxa domèstica és de 170 euros quan la mitjana a Catalunya, segons la directora de l’organisme de gestió tributària de la Diputació, és de 250. Per tant, crec que aquí optimitzem molt el servei. Estem treballant, aquest any no podrà ser, però sí per l’any vinent, que el comerç tingui una taxa justa, de forma que s’adecuï al que genera realment cada comerciant”.
A més, la pressió fiscal que reben els comerciants coincideix amb un moment difícil per al sector, amb l’aparició -cada vegada més nombrosa- de comerços amb un perfil molt concret. Castells explica que “la zona blava del Passeig la fa servir en un 83% gent de fora d’Igualada. Això vol dir gent que ve a comprar o a usar els serveis de la nostra ciutat, de manera que som atractius a nivell de servei comercial a Catalunya. Aquesta és la realitat. Que el comerç del retail té problemes, els té tot arreu, però tinc la sensació que si vostè mira nuclis antics de Manresa, de Berga, de Cervera, de Vilanova, estan deixats, en canvi nosaltres tenim un nucli antic que fa goig, malgrat que pot haver-hi un vandalisme puntual. La ciutat està viva, és dinàmica, però ens hem d’adaptar a aquests temps, ens hem de creure el nostre potencial comercial”.
D’altra banda, l’alcalde ha volgut també deixar clar que la sensació d’inseguretat que puntualment poden sentir alguns igualadins o els comerciants no s’ajusta a la realitat, almenys estadístiques en mà. “Igualada, segons ens expliquen des dels Mossos d’Esquadra, a nivell de seguretat és un oasi comparat amb la resta del país. Ha reduït el primer trimestre del 2025 un 21% dels delictes. I tenim una policia local molt bona, uns Mossos dedicats absolutament a la seguretat de la ciutat, i per tant, malgrat que hi ha coses com hi poden haver a tot arreu, estem en una situació diria que molt bona”.