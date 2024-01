«Ajudem moltes persones i famílies a tenir suport quan més ho necessiten»

Igualadina, de 47 anys d’edat. Diplomada en Treball Social per la UdL. Vinculada des de fa molts anys a la Fundació Tutelar de l’Anoia, fundada per Apinas i les fundacions Àuria i Sant Josep, ara és gerent de la Fundació Suport de l’Anoia, la seva denominació actual. Recentment heu inaugurat un nou local, al carrer Piera 25 d’Igualada, i heu canviat el nom de Fundació Tutelar de l’Anoia per la Fundació Suport de l’Anoia. Per què? Pel que fa al canvi de local, es deu al fet que durant els darrers anys hem crescut tant en persones que atenem com en professionals. Estàvem en un local molt petit, i l’estructura no ens permetia poder atendre correctament el volum de persones. El canvi de nom ve arran de la Convenció de Nova York del 2006. Allí es fa un canvi de paradigma, el concepte d’incapacitació es transforma i es dirigeix cap…

