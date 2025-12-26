Ajornat el concert Nadal Rock d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada informa que, a causa de la pluja, el concert solidari Nadal Rock previst per a aquest vespre, 26 de desembre, queda ajornat.
Davant la impossibilitat de dur a terme l’esdeveniment a l’exterior amb les garanties tècniques i de seguretat necessàries, les actuacions del grup valencià Auxili i dels igualadins Dr. Kimsy i els Socis es reprogramaran per a una nova data.Informació important per als assistents:Noves dates: En les properes setmanes s’anunciarà la nova data i la ubicació del concert a la nostra ciutat.Entrades: Les entrades ja adquirides seran totalment vàlides per a la nova data.
Devolucions: Aquelles persones que prefereixin el retorn de l’import de l’entrada podran sol·licitar-ho (properament s’informarà del canal per fer-ho efectiu).
Es manté actiu l’esperit solidari de la iniciativa destinada als projectes de cooperació internacional a les nostres ciutats agermanades: Nueva Esperanza (El Salvador) i Mahbes (Sàhara Occidental).
S’agraeix la comprensió de la ciutadania davant d’aquesta situació. S’està treballant per recuperar el més aviat possible aquest emblemàtic concert que commemora els 34 anys del primer Nadal Rock impulsat per Creu Roja, mantenint així el compromís d’Igualada amb la solidaritat internacional.
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament d’Igualada.