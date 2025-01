Així és la dieta tisanoreica: perd fins a 12 quilos en només 40 dies

El centre d’estètica Sílvia Giralt dissenya un pla holístic que combina l’aclamada dieta tisanoreica del nutricionista Gianluca Mech amb el mètode Lot Pressure Fitness de l’entrenadora Carole Contanzo per a uns resultats corporals mai vistos.

Les celebracions solen portar inclosos excessos alimentaris que poden afectar la nostra silueta i benestar.

Per això, per reprendre el control i baixar de pes després de les festes, la Clínica estètica antiaging i medicina estètica Sílvia Giralt a Igualada presenta el seu mètode holístic basat en la dieta tisanoreica, famosa per ser usada per diferents celebritats com Kate Winslet, Katie Holmes i fins i tot la princesa Charlene de Mònaco que la va utilitzar per preparar el seu casament.

Aquest enfocament aborda la bellesa no només des de l’exterior, sinó també des de l’interior. Per això, la clínica incorpora en les seves consultes els productes de la dieta tisanoreica i acompanya els seus pacients en tot el procés de pèrdua de pes amb els seus tractaments i exercicis. “Som l’únic centre a Espanya especialitzat en aquest mètode”, destaca la fundadora.

Segons ens explica Giralt: “El nostre mètode és la unió perfecta per a una bellesa sana i sostenible. No ens centrem únicament a perdre pes sinó també a mantenir-lo i aconseguir una silueta bonica a través de la sinergia de l’entrenament, l’alimentació i la cura de la pell”.

Dieta Tisanoreica, la número 1 d’Itàlia

Tal com comenta el seu creador, el nutri- cionista italià Gianluca Mech, que treballa de la mà amb el Centre d’Estètica Sílvia Giralt en la implantació del mètode d’avançament: “és la primera dieta fitocetogènica, perquè emprem les plantes per controlar el mecanisme fisiològic de la cetosi”. El resultat és reduir al mínim la introducció de carbohidrats per afavorir l’oxidació dels greixos amb finalitats energètiques, és l’única que ho fa de forma natural a través dels seus productes (galetes, batuts, xocolatines…) a base de plantes i sense gluten. No obstant això, aquests no substitueixen el menjar com passa amb altres dietes cetogèniques, només l’acompanyen. Una diferència fonamental, ja que per a aquesta dieta és important un estil de vida saludable.

El seu protocol de nutrició es divideix en tres fases: Depurativa, Intensiva i d’Estabilització. La primera té la finalitat de baixar els nivells de sucre en sang, fetge i múscul, depurant d’aquesta manera l’excés de toxines de l’organisme. La següent elimina per complet els sucres i els aliments que el contenen, aquí és on entrem en l’estat de cetosi comentat anteriorment. Finalment, es reintrodueixen gradualment aliments de baix índex glucèmic com la pasta integral, llegums, verdures grogues, etc.

“És un mètode sa i infal·lible que permet perdre pes només on és necessari, conservant la massa magra i proporcionant al cos tot el que necessita sense el temor de provocar el famós efecte io-io”, expressa Mech.

Per potenciar l’efecte avançat, la recepta dels seus productes incorpora entre els seus ingredients propietats de la papaia i la pinya, que posseeixen enzims proteolítics per aprofitar més les proteïnes ingerides, i carxofa i cua de cavall, que faciliten la depuració de l’organisme. Decottopia, l’empresa de Mech manté un centre d’estudis en col·laboració amb la Universitat de Pàdua i ha divulgat una vintena d’estudis clínics que legitimen l’eficàcia dels seus productes.

D’altra banda, el seu sabor imita el d’aquells aliments que major nivell de sucres contenen, d’aquesta manera sacseja la necessitat de sucre que demana el cos quan fem la dieta i incrementa la velocitat d’avançament, raó per la qual ha guanyat tant reconeixement i fama. “Es poden perdre fins a 12 quilos en 40 dies”, declara el seu creador. Aquesta celeritat d’efecte ajuda a mantenir un pes ideal i baixar uns quilos en temporades d’excessos o per a alguna ocasió especial com un casament o un altre tipus d’esdeveniment.

Low Pressure Fitness, l’exercici estrella per a la tonificació

“La dieta no es pot concebre sense un exercici que li doni suport, per això a la clínica estètica Sílvia Giralt la combinem amb el mètode Low Pressure Fitness de la mà de l’entrenadora Carole Contanzo”, declara l’esteticista.

Aquest entrenament de baixa intensitat dona protagonisme al diafragma toràcic, el treballa a través de la respiració i posturalment, i l’acompanya amb suaus tècniques hipopressives, de neurodinàmica i miofascials. El seu resultat és una major tonificació muscular i un millor rendiment, la qual cosa es veurà reflectida en la nostra imatge corporal i salut. Secundàriament, té altres beneficis com la reducció de l’estrès i l’ansietat, i la millora del trànsit intestinal.

“Durant la cetosi no tota mena d’esports es poden practicar, per això un exercici suau com el Low Pressure Fitness resulta perfecte per a aquesta dieta. A més, millorarem la mobilitat i ens acostumarem abans al nostre nou pes”, indica Giralt.

Procyon, elimina el greix més rebel

Els tractaments estètics juguen un paper fonamental en l’estètica final del nostre cos. Un tractament que donarà un plus a aquesta transformació corporal és el tractament amb els aparells Procyon, del qual la clínica Sílvia Giralt és capdavantera.

Aquesta tecnologia es presenta com a pionera en el camp de l’estètica lumínica, oferint una experiència única que combina la precisió del làser amb els efectes revitalitzadors de la cosmètica bioluminescent “En sessions de tan sols 15 minuts, aquest tractament remodela la figura, millora la textura de la pell i elimina imperfeccions, recolzat en estudis clínics que garanteixen la seva efectivitat”, afirma Sílvia Giralt. El tractament aconsegueix eliminar el greix de les zones més difícils, fins i tot aquelles que no hem arribat a reduir amb la dieta, com per exemple l’abdomen i la cara interna de cuixes i braços.

El seu resultat és visible des de la primera sessió i no està contraindicat per a cap època de l’any, per la qual cosa podràs gaudir els seus beneficis els 365 dies de l’any, especialment a l’estiu, ja que inclou programes específics per a pells bronzejades.

Tanmateix, el treball de la cínica no acaba aquí, una vegada obtinguda l’aparença desitjada, els seus experts van un pas més enllà i t’acompanyen amb un pla d’alimentació personalitzat per mantenir el pes i que no es produeixi el famós efecte rebot.