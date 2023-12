Aigua de Rigat presenta un llibre sobre la seva història centenària

Publicitat

Aigua de Rigat compta amb el seu propi llibre biogràfic, Aigua de Rigat (1923-2023) – Aigua i Progrés. Una obra que recull la història centenària de la companyia, escrita de la mà de Miquel Gutiérrez-Poch, historiador i professor de la Universitat de Barcelona, i publicada per l’equip d’edicions de la Universitat de Lleida.

En les més de 160 pàgines, Aigua de Rigat (1923-2023) – Aigua i Progrés és un passeig per

la trajectòria de la companyia, fundada a Igualada per l’enginyer Ròmul Gavarró l’11 de

juny de 1923, i tot un homenatge al seu compromís al servei de l’aigua, la preservació

dels recursos i les persones. Un text documentat, acompanyat d’imatges històriques, que

narra com van ser els orígens d’Aigua de Rigat, la seva contribució en la recuperació

econòmica, demogràfica i social d’Igualada a inicis del segle XX, i el procés d’adaptació

que aquesta companyia ha fet per tal d’abordar els reptes que planteja la gestió de

l’aigua.

Així ho ha exposat l’autor del llibre durant la seva presentació, celebrada dimecres al vespre a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i conduïda per la seva directora, Marta Vives. I així ho avala Marc Castells, alcalde d’Igualada en el pròleg del llibre: “Un segle de trajectòria,

d’innovació i de creixement que ha anat de bracet amb el desenvolupament i la història

d’aquest territori i de les seves persones. Llegir la història d’Aigua de Rigat és, doncs, llegir una part d’història d’Igualada i del seu entorn”.

Un relat centenari elaborat en poc més d’un any

Per en Miquel Gutiérrez-Poch, Aigua de Rigat (1923-2023) – Aigua i Progrés ha estat un

veritable treball de recerca, des del primer contacte realitzat el febrer de 2022 fins a tenir

escrita l’obra completa a finals de juny del 2023.

Un treball de poc més d’un any en el qual l’autor destaca l’etapa inicial de buidatge

d’articles de premsa d’Aigua de Rigat, publicats entre els anys vint i els anys cinquanta, la

investigació en profunditat arrencada el setembre del 2022 amb consultes al fons de

l’arxiu de la companyia i a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, i la recollida d’història oral basada

en els testimonis reals d’antics treballadors.

En aquest temps, Miquel Gutiérrez-Poch ha combinat aquesta tasca de documentació

amb l’escriptura del llibre, amb el contratemps que li ha suposat el fet de no tenir

localitzat fins al juny del 2023 un fons històric trobat a La Pobla de Claramunt. “Va ser

mitjançant el testimoni d’un treballador que vaig saber de l’existència d’aquest fons el

passat mes de juny, quan ja tenia tota la narrativa gairebé acabada. Una informació que he

pogut incorporar al relat històric, tot i que l’idoni hagués estat tenir aquesta documentació

localitzada des d’un bon inici”, assenyala Gutiérrez-Poch.

Un testimoni de la dedicació de generacions de treballadors i treballadores

El gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt, ha agraït durant l’acte de presentació del

llibre la gran feina de recerca i redacció de Miquel Gutiérrez-Poch en l’elaboració del

relat centenari de la companyia, i la tasca dels editors que li han donat forma. “Que

aquest llibre ens inspiri per a seguir construint un llegat durador i fer-ho amb la mateixa

determinació que avui ens ha portat fins aquí”, ha destacat Giralt.

I, en aquest sentit, ha afegit: “Aquest llibre que tenim avui davant nostre no només és una

recopilació d’esdeveniments passats, fites assolides i reptes superats. És un testimoni de la

dedicació incansable de generacions de treballadors i treballadores, socis i sòcies i usuaris

i usuàries que han contribuït a donar forma al que avui és Aigua de Rigat”.

Un compromís al qual, Marc Castells, alcalde d’Igualada, també ha fet referència en la

cloenda de l’acte: “Em fa sentir orgullós pertànyer en aquesta empresa. Estem molt

orgullosos de ser socis d’una de les empreses més eficients del país, que quan li proposes

un repte el sap encarar. I ha assenyalat: “I avui gràcies a la documentació que es troba

compilada en aquest llibre, vull agrair també a la Universitat de Lleida i a la seva editorial la potència del document, que és magnífic. I ja us dic ara, aquí crec que hi ha moltes

persones que són amants de la història, però els qui tenim a més a més inoculat el virus de

l’igualadinisme, aquest llibre no pot faltar a les nostres biblioteques”.

Cessió gratuïta del fons documental de la companyia a la ciutat

Finalment, en el marc de la presentació del llibre del centenari d’Aigua de Rigat, ha

tingut lloc l’anunci de la cessió de tot el fons documental de la companyia a la ciutat.

El gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt, ha protagonitzat l’entrega del primer volum

de les Actes del Consell d’Administració de l’empresa a Marta Vives, directora de l’Arxiu

Comarcal de l’Anoia, com a símbol de tot el fons documental, que agrupa llibres d’actes

del Consell d’Administració, expedients tècnics, memòries anuals, comptabilitat, i també

fotografies antigues.

Amb aquesta cessió, des d’Aigua de Rigat es garanteix la conservació de la

documentació en condicions òptimes i també la difusió i l’accés a la ciutadania.

Així mateix, el destí final del llibre Aigua de Rigat (1923-2023) – Aigua i Progrés no ha estat

posar-lo a la venda, sinó que es troba a disposició per a consultes acadèmiques a la

biblioteca Jaume Porta del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, i en format

digital al repositori oficial de la mateixa universitat.

Compartir