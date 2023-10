Aigua de Rigat celebra el seu 100 aniversari amb un acte commemoratiu

Aigua de Rigat ha commemorat els seus cent anys de trajectòria amb un esdeveniment celebrat ahir al vespre, al Museu de la Pell d’Igualada. La companyia, fundada en aquest mateix municipi per l’enginyer Ròmul Gavarró, l’11 de juny de 1923, ha volgut compartir la seva trajectòria històrica d’èxit, amb totes aquelles persones que han fet possible que Aigua de Rigat sigui actualment tot un símbol empresarial i social dels municipis on duu a terme la seva activitat.

La companyia ha reunit a més de cent persones, entre autoritats, representants del teixit econòmic i social, treballadors i antics treballadors de la companyia, en una vetllada

única plena de records i gratitud per tots els assoliments al llarg d’aquest segle.

L’ esdeveniment, conduït pel degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, va arrencar amb un repàs històric dels fets més significatius en l’activitat d’Aigua de Rigat. Uns fets exposats de la mà de Miquel Gutiérrez, historiador i professor de la

Universitat de Barcelona, també l’autor del llibre del centenari de la companyia, i avalats pels testimonis d’anteriors treballadors i treballadores de la companyia i actuals, que han viscut en primera persona alguns d’aquests moments.

A continuació, la taula rodona Innovació, transformació digital i compromís amb les persones per a la gestió sostenible de l’aigua i la salut ambiental, va obrir el bloc central de l’esdeveniment, tot posant en valor les iniciatives implementades en aquest temps per una gestió eficient de l’aigua en l’àmbit de la digitalització, amb la intervenció de Noel Artigas, responsable d’Operacions d’Aigua de Rigat, en el de la sostenibilitat, a càrrec de Mireia Bars, responsable de Qualitat de l’Aigua i Clavegueram d’Aigua de Rigat, i en l’àmbit de les persones, amb la participació de Montserrat Montrabeta, responsable d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada.

En finalitzar la taula rodona i amb la mirada posada en el futur, Francesc Giralt, gerent d’Aigua de Rigat, va exposar en la seva intervenció els projectes estratègics de la companyia en l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic, com la descarbonització del servei.

En aquest àmbit va assenyalar les inversions en producció d’energia verda que estaran executades a més curt termini com són les instal·lacions fotovoltaiques a les tres infraestructures amb major consum energètic del servei: els Pous de Cal Cubé, el dipòsit Rectangular d’Igualada i el Pou Pinedes de La Torre de Claramunt. Aquesta inversió permetrà generar més de 100.000 Kwh anuals que equival a una reducció de les emissions de CO2 de més de 17 tones anuals.

Així mateix, el gerent d’Aigua de Rigat va posar el focus en els reptes que ha d’abordar la companyia en l’àmbit de l’aigua regenerada, l’aprofitament de recursos freàtics per a usos no potables, la gestió avançada dels aqüífers, però també el desenvolupament de la capacitat de resiliència dels municipis davant d’episodis climàtics extrems com les inundacions amb un especial focus en les solucions basades en la natura, com a línia de treball clau de les infraestructures hidràuliques en el sanejament.

Finalment, la cloenda de la cita va estar protagonitzada per Narcís Berberana, director general d’Agbar, companyia que forma part de la societat d’Aigua de Rigat juntament amb l’Ajuntament d’Igualada, i per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells.

Narcís Berberana, director general d’Agbar, va arrencar el seu discurs posant èmfasi en el paper que ha jugat Aigua de Rigat en el desenvolupament econòmic i social de la comarca, tot afirmant: “A Aigua de Rigat volem impulsar el progrés de la societat, de la comarca i de tots els ecosistemes naturals que formen d’aquest entorn i de les persones que hi viuen”.

Així mateix, el directiu d’Agbar va posar en valor la tasca realitzada per tot l’equip professional d’Aigua de Rigat, va agrair el suport de les administracions i dels diferents grups de relació: proveïdors, entitats, etc. “Tot l’equip que treballa a la companyia té la convicció de que està prestant un servei absolutament essencial. El que busquem és suportar el progrés de la ciutadania, de les indústries, de tot el teixit de la nostra comarca i de les nostres ciutats.”

Per la seva banda, Marc Castells, alcalde d’Igualada, va remarcar: “La gent no és conscient del que ha suposat la connexió a la Llosa del Cavall, no només per a Igualada, sinó per a la comarca de l’Anoia, per tots aquells municipis que beuen aigua de l’aqüífer Carme-Capellades. Per tant és una història d’èxit. Hem fet grans inversions i això ho hem d’exhibir més entre tots, tenim un rendiment de la xarxa del 86 % el que vol dir que hem fet les coses bé i cal que ho posem en valor”.

Finalment, Castells va assenyalar la necessitat d’establir nous reptes i va posar com a exemple alguns projectes com la recuperació del Molí de Rigat o posar en marxa un pla de regeneració en l’aposta per la ciutat blava i verda, però també per la biodiversitat.

Així mateix va anunciar la intenció de situar la façana del riu Anoia en el mapa europeu, un objectiu pel qual va fer una crida al suport de l’Agència Catalana de l’Aigua: “farem que aquesta façana sigui una llera del riu que puguem exhibir a Europa. Us demanem que ens ajudeu en aquest somni, que puguem veure els nostres rius com un lloc on

passejar, on podem exhibir una natura i ensenyar als més petits un futur que ha de ser d’esperança”.

La celebració oficial del centenari d’Aigua de Rigat representa el tret de sortida de tota

una sèrie d’esdeveniments que la companyia durà a terme en els pròxims mesos per commemorar aquest aniversari tan especial.