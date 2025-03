“L’Ahir i L’Avui del Barri Gòtic. Interpretació fotogràfica de l’espai”, l’empremta més actual d’un treball de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya

Com si d’una assignatura pendent es tractés, en aquesta pàgina; no puc més que fer menció i -perquè no- difusió d’una magnífica exposició, “L’Ahir i L’Avui del Barri Gòtic. Interpretació fotogràfica de l’espai”, presentada per un grup de membres de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, al decurs del FineArt 2025.

Això és, aquesta cita fa referència a una exhibició fotogràfica que, endemés del seu excepcional contingut, se sumava a ser un acte dels commemoratius del, recentment celebrat, Centenari de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, 1923-2023, és a dir, dels 100 anys de l’entitat situada des del 1924, al carrer del Duc, número 14, de Barcelona; puntal i referent a tot Catalunya per la seva longeva i exclusiva dedicació a fomentar l’art de la fotografia, esdevenint a la vegada bressol i seu de tot un seguici de generacions de fotògrafs/es; essent de retruc guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el 2006.

“L´Ahir i L´Avui del Barri Gòtic. Interpretació fotogràfica de l´espai”, amb un ampli recorregut, és un projecte del 2020, designat per a formar part dels esdeveniments de l´esmentat Centenari. Així, en paraules de les seves promotores, des de la Vocalia de Patrimoni d’aquesta entitat, amb Francesca Portolés al capdavant -com a vocal, en aquell període- i des del mateix Consell Directiu, va ser subscrit com a proposta per a mostrar públicament una computable part dels documents fotogràfics del Fons Patrimonial de l’Entitat, i referits per a aquesta avinentesa al Barri Gòtic barceloní; una ambiciosa iniciativa que va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per a ser exposada al Centre Cívic Pati Llimona, al mateix cor del Barri Gòtic.

Imatge de Carmel·la Planell Lluís Imatge de Carmel·la Planell Lluís

La idea, doncs, en la línia de donar sentit i contingut a l’exposició, consistia a dur a terme una recerca de fotografies dels arxius de l’Agrupació, pertanyents a la centúria passada, on els espais fotografiats romanguessin dempeus als nostres dies -si bé considerant qualsevol delimitació urbanística del barri- amb la condició que aquests espais fossin a la vegada mostrats amb la mirada fotogràfica de l’Agrupació Fotogràfica del segle XXI. Un cop recopilat el material gràfic, des del Fons Patrimonial va fer-se una minuciosa selecció i digitalització de les imatges.

Amb les imatges a la mà, el grup impulsor d’aquest laboriós projecte fotogràfic, format per: Montse Piqué, Rosa Cristòfol, Carmen Mur, Anna Barnés i Carmen Casademont (fotografiades per Roman Gausa), va plantejar-se la realització de sortides fotogràfiques per a localitzar in situ les imatges del segle passat i emplaçar-les als corresponents espais actuals, obtenint així satisfactòriament allò que es proposava el projecte, des de la perspectiva del transcórrer del temps entre les imatges antigues i les actuals: la Interpretació fotogràfica de l´espai.

Definitivament, amb les vint localitzacions fotogràfiques rescatades, aquestes van ser positivades al laboratori analògic de l’Agrupació, acompanyant-les d’una cartel·la amb la pertinent descripció tècnica i la mostra de la imatge original de la qual partien. Seguidament, en col·laboració amb la Vocalia de Cultura-Sortides, es van organitzar rutes per a mostrar a socis/es les localitzacions definitives a fi que -en grup o individualment- es poguessin fer les captures de la interpretació actual d’aquells espais. Finalitzada aquesta fase, la Vocalia de Concursos va fer la concloent selecció -d’entre unes set-centes fotografies- per a determinar les imatges de l’exposició. Així, al costat de la localització antiga, s’imprimirien dues de les imatges seleccionades, mentre que les restants (fins a un total de deu, en format digital) passarien a formar part d’un notable Fons Audiovisual.

Per descomptat, tot i considerar la vàlua i la qualitat fotogràfica de les imatges, el mèrit més gran d’aquest treball rau en la personal i particular mirada fotogràfica de cada fotògraf/a de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que, amb les seves captures, ha concedit a la imatge fotografiada la idoneïtat de ser una peça clau per a descobrir i prendre consciència de la transformació operada a l’espai urbà d’un dels barris més emblemàtics de Barcelona.

Efectivament, “L´Ahir i L´Avui del Barri Gòtic. Interpretació fotogràfica de l´espai” ens mostra espais, a voltes redescoberts i reinterpretats de manera exclusiva per part de cada autor/a, on ni la tècnica emprada ni la imaginació han estalviat de regalar-nos, des d´un abast temàtic, la visió més contemporània d’aquest barri.

Als nostres dies, el recorregut i el merescut èxit d’aquesta exposició constitueix un immens motiu d’orgull per part de l’equip impulsor d’aquest designi; i, per extensió, per la inequívoca empremta que ha deixat sobre una entitat plenament consagrada.