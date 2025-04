Agenda d’actes de Setmana Santa 2025 a Igualada i l’Anoia

Amb la Setmana Santa, arriben els actes tradicionals en què la devoció religiosa i la tradició es combinen durant les dates més assenyalades, especialment del Dijous Sant fins, en el cas d’Igualada, el dimarts de Sant Crist. Consulta l’agenda d’actes de Setmana Santa a l’Anoia per a aquest 2025.

Igualada: entre Fàtima i el Sant Crist

Un any més, la Parròquia de Fàtima i la Confraria de Jesús Nazareno, Maria Santísima de los Dolores i Santo Entierro ja tenen a punt les processons de Setmana Santa, que recorreran solemnement els vials del barri igualadí. Tots els seguicis processionals aniran acompanyats per la Banda de cornetes i tambors de la Confraria.

El Hermano mayor de la confraria, Tomás Marquez, recorda que «torna una altra setmana gran per a tot confrare. És la setmana on posem les nostres imatges, els nostres trons, la nostra església, l’església de tots a punt per a poder disfrutar de les nostres i les vostres processons».

Per la seva banda, la Festa del Sant Crist d’Igualada commemora el 435è aniversari de la suor de la sang de la Imatge. L’estrena musical de la Missa del Sant Crist d’Igualada, de la compositora Concepció Ramió serà una de les novetats més importants de la festa del Sant Crist d’aquest 2025. La missa, en llengua catalana, serà interpretada per la Banda de Música d’Igualada i per un cor de 80 cantaires voluntaris, que ha coordinat Laia Cuadras, i que solemnitzaran l’Ofici Solemne de dimarts de Pasqua al matí. És la segona vegada a la història que un compositor dedica una Missa al Sant Crist: el precedent fou la Missa Adoramus te Christe de l’igualadí Frederic Muset (1944).

Dijous Sant

Solemne Processó amb les imatges de ‘Jesús Nazareno’ i ‘María Santísima de los Dolores’

Hora d'inici: 21h

Lloc inici: Parròquia de Fàtima (C/Mare de Déu de la Mercè, nº12)

Divendres Sant

Viacrucis en commemoració de la suor de sang de la imatge del Sant Crist

Hora inici: 10:30h

Lloc: Església del Roser

Solemne Processó amb les imatges del ‘Santo Entierro’ i ‘María Santísima de los Dolores’

Hora inici: 21h

Lloc inici: Parròquia de Fàtima (C/Mare de Déu de la Mercè, nº12)

Diumenge de Pasqua

Processó de Jesús Ressuscitat

Hora inici: 12h

Lloc inici: Parròquia de Fàtima (C/Mare de Déu de la Mercè, nº12)

Dimarts de Sant Crist

Solemne Ofici del Sant Crist d’Igualada , presidit pel bisbe de Vic, Romà Casanova acompanyat dels rectors de la ciutat, i sacerdots i religiosos igualadins i forans

Hora inici: 11h

Lloc: Basílica de Santa Maria

Processó d’homenatge al Sant Crist d’Igualada

Hora inici: 18:30h

Lloc inici: Basílica de Santa Maria

Masquefa

Processó de Divendres Sant

Hora inici: 19h

Lloc inici: Església Parroquial de Sant Pere (C/Sant Pere)

Oficis i actes de culte religiós de Setmana Santa a l’Anoia

Dijous Sant

Sants Oficis: A les 6 de la tarda, a Òdena, Piera (Sant Jaume Sesoliveres), La Torre de Claramunt, La Pobla de Claramunt, Masquefa i Sant Pere Sallavinera. A 2/4 de 7, a Montbui (Sant Maure). A les 7, a Piera (a continuació, Hora Santa), La Llacuna (a continuació Hora Santa). A 2/4 de 8, a Vilanova del Camí, Sant Martí de Tous, Capellades (a continuació Hora Santa) i Jorba. A les 8 del vespre, a Montbui (Poble), Calaf i Prats de Rei. A les 9, a Vallbona d’Anoia (a continuació, Hora Santa), Hostalets de Pierola i Carme. Vetlla al Monument durant tota la nit, a Hostalets de Pierola.

Divendres Sant

Viacrucis: A les 9 del matí, a Montbui (poble) i a continuació l’Ofici. A les 10, a Prats de Rei (interior de l’església). A les 11, a Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Santa Creu de Creixà, La Torre de Claramunt, Ca n’Aguilera (Piera) i Montmaneu. A 2/4 de 12, a Òdena i Masquefa. A les 8 del vespre, Calaf. A les 9, a Prats de Rei (pels carrers del poble) i Hostalets de Pierola.

Sants oficis: A 2/4 de 12 del migdia, a Calaf. A 2/4 d’1, els Hostalets de Pierola. A la 1 de la tarda, El Bedorc. A les 4, Ca n’Aguilera (Piera). A les 5, Sant Jaume Sesoliveres (Piera) i Jorba. A 2/4 de 6, Castellolí i Prats de Rei. A les 6, a la Pobla de Claramunt, Piera (a continuació Viacrucis), Vilanova d’Espoia i Vallbona d’Anoia (a continuació Viacrucis). A 1/4 de 7, Masquefa. A 2/4 de 7, a Montbui (Sant Maure, als locals parroquials) i Bellprat. A les 7, a Òdena i Sant Pere Sallavinera. A 2/4 de 8, a Vilanova del Camí, Sant Martí de Tous i Capellades (a continuació Viacrucis). A les 8, a La Llacuna (a continuació Viacrucis).

Dissabte Sant

Sants Oficis: A les 6 de la tarda, a Bellprat. A les 7, Masquefa. A les 8 del vespre, a la Pobla de Claramunt i Vallbona d’Anoia. A 2/4 de 9, a Òdena. A les 9, La Torre de Claramunt i Capellades. A 2/4 de 10, a Montbui (Sant Maure) i Sant Martí de Tous. A les 10, a Vilanova del Camí, i Hostalets de Pierola.

Diumenge de Pasqua

Missa de Resurrecció: A les 9 del matí, Rofes. A les 10, Castellolí, Can Canals (Piera), Ca n’Aguilera (Piera), Aguilar de Segarra i Sant Pere Desvim. A 3/4 d’11 del matí, a Montbui (Sant Maure), Maians i Masquefa. A les 11, Vilanova del Camí, Sant Martí de Tous, Òdena, La Llacuna, Pujalt i Rubió. A 1/4 de 12, Capellades i Piera. A 2/4 de 12, Sant Jaume Sesoliveres (Piera) i Calaf. A les 12 del migdia, a Montbui (Poble), La Pobla de Claramunt, Copons i Prats de Rei. A 2/4 d’1, Carme, Bellprat i Vilanova d’Espoia. A la 1, El Bedorc, Sant Martí de Segueioles, Montmaneu i Sant Pere Sallavinera.