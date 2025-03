L’Agència Catalana de l’Aigua subvenciona projectes per minimitzar el risc d’inundacions en zones urbanes de l’Anoia

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria d’una nova línia d’ajuts per a la redacció de projectes destinats a minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya.

A l’Anoia, s’han atorgat dos subvencions: la primera, a l’Ajuntament de Carme, per a un projecte de protecció del Torrent de les Escodines a Carme -per un valor de 13.759,35 euros-. La segona, a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per a la Millora de l’espai fluvial del riu Anoia entre el Pont Vell i la confluència de la riera d’Òdena. Afecta als termes municipals de TTMM d’Igualada, Santa Margarida i Vilanova del Camí -per un valor de 38.272,95 euros-.

En total s’han atorgat 78 ajuts als ens locals, amb una dotació pressupostària de 2,1 milions d’euros. D’aquests, 23 han beneficiat a les comarques de Barcelona; 17 a les de Girona; 14 a les de Tarragona i 24 a les de Lleida. El detall de les actuacions es poden consultar en el document adjunt que acompanya aquesta nota de premsa.

Els projectes tenen l’objectiu de reduir dels riscos d’inundabilitat en zones urbanes, a través d’actuacions de protecció dels marges, obres d’estabilització de la llera, basses de laminació o la recuperació de la capacitat hidràulica d’infraestructures d’endegament ja existents, entre d’altres.

Les actuacions que es defineixin en els projectes han de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental de l’àmbit d’intervenció, i han d’evitar el deteriorament de les masses d’aigua.

L’import de la subvenció, que no pot superar els 80.000 euros per sol·licitud ni els 120.000 euros per municipi, s’ha determinat en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els següents percentatges a l’import subvencionable: