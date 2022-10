Administratius, personal de neteja i venedors de botigues: les professions que més es demanen a l’Anoia

Que la indústria, com a sector econòmic predominant, és cosa del passat a Igualada i comarca és una evidència cada vegada més gran. I que el sector terciari, el de serveis, és el que despunta, ja fa temps que se sap. Però, lluny de corregir la tònica malgrat els cants de sirena dels polítics i alguna institució, les dades que ens van arribant confirmant que la tendència segueix essent la d’inflar un sector econòmic amb sous més baixos, perfils de poca formació, i molt volàtil. Això, sí, mal de molts, consol de rucs, perquè la situació és molt similar a la resta de la província de Barcelona.

L’últim referent per acabar de confirmar aquesta tendència és un estudi de la Diputació. A l’Anoia el més buscat no és cap professió que requereix estudis superiors o cap talent espectacular. Aquí el que és es demana són administratius, personal de neteja i venedors de botiga.

Rànquing d‘ocupacions més sol·licitades

La Diputació ha elaborat un rànquing amb les deu ocupacions més sol·licitades a la província de Barcelona recollides al web d’ofertes Xaloc, durant el primer semestre de 2022. És a dir, una relació molt actual.

En concret, a l’Anoia empleats administratius (9,22%), personal de neteja (9,22%), venedors de botigues i magatzems (3,78%) encapçalen les professions més demandades.

La bona notícia és que els Serveis Locals d’Ocupació han assolit 16.993 insercions laborals, en el primer semestre d’aquest any, un 16% més que en el mateix període de l’any passat. En aquest període, s’han atès 68.459 persones, 14.500 empreses i gestionat més de 10.000 ofertes de feina, amb un taxa d’inserció se situa en el 18%.

Si s’analitza la comarca de l’Anoia continuen la llista: treballadors que tenen cura de les persones a domicili (3,78%), agents i representants comercials (3,55%), conductors assalariats d’automòbils, furgonetes i taxis (3,07%), operadors de carretons (2,84%), peons de les indústries manufactureres (2,6%), cambrers (2,6%), classificadors de residus, operaris d’ecoparc i recollidors de ferralla (2,6%).

Pel que fa a la província de Barcelona, peons del transport de mercaderies (4,09%), cambrers (3.67%), peons de les indústries manufactureres (3,66%), ajudants de cuina (2,58%), treballadors d’ajuda a domicili (2,07%), ajudants i representants comercials (2,01%), i monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment (1,90%) ocupen des de la posició quarta a la desena del rànquing, que s’ha elaborat en el marc del projecte “XaloCompetències” que neix amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania informació rellevant i recursos sobre el mercat de treball i conèixer així, un major ventall d’oportunitats laborals.

Els Serveis Locals d’Ocupació (SLO) són dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen al servei de la ciutadania per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones a l’atur i establir vincles amb les empreses per detectar-ne les necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen. Durant el primer semestre del 2022, la demanda d’ocupació SLO ha mantingut el perfil de persones entre 30 i 49 anys com el més nombrós (45%).

Pel que fa a les empreses, des d’aquests dispositius locals s’han atès, en el primer semestre de l’any, 14.507 empreses, i continua sent majoritari el sector serveis (77,7%), seguit del sector indústria (14,5%), construcció (5,8%) i agricultura (2%). Les empreses de menys de 50 treballadors són les que tenen més relació amb aquests dispositius locals (85,8%).

A nivell comarcal, el Vallès Occidental amb un 22%, Berguedà (21,1%), i Osona (19,9%) destaquen per registrar les taxes més altes d’inserció comarcal, mentre que Anoia, Garraf i Barcelonès ho fan per haver registrat durant aquest semestre les taxes més baixes, amb més d’un 15%.