“Adeu, Jane!”, de Binomi, rep el Premi Xarxa Alcover de la Mostra

L’espectacle Adeu, Jane! de Binomi ha guanyat el 6è Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada, un guardó impulsat per l’associació Xarxa Alcover que consisteix en una gira pel territori de parla catalana. Per la seva banda, el Festival Territorio Violeta, que posa el focus en la igualtat de gènere a les arts escèniques, ha premiat Sense lluna de Samfaina de Colors.

6è Premi Xarxa Alcover

Un jurat professional àmpliament coneixedor del mercat del teatre familiar —format per Maite Serrat, del programa “Anem al teatre” de la Diputació de Barcelona; Francesc Rossell, tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Igualada, i Julieta Sunyol de Xarxa Alcover— ha escollit aquesta producció entre totes les propostes programades en la darrera edició de la Mostra Igualada, celebrada del 30 de març al 2 d’abril, que fossin de petit i mitjà format (de qualsevol gènere), creació contemporània i predomini del text en català.

El jurat després de valorar les diverses representacions ha decidit atorgar el Premi a aquest espectacle no només per la indiscutible qualitat artística, sinó també pels valors que transmet sobre la importància de l’acceptació i estima pròpies davant la greu pressió estètica exercida sobre el col·lectiu adolescent en la nostra societat actual. Aquest serà l’espectacle juvenil que representarà Catalunya en la propera gira d’espectacles 2023-2024 de la Xarxa Alcover.

A la deliberació, el jurat també ha volgut fer constar expressament, la gran qualitat artística de l’espectacle An-ki d’Ortiga, una experiència teatral immersiva que transmet els valors de l’Agenda 2030, essent una proposta que fa reflexionar sobre el canvi climàtic, la fam, la terra, la memòria.

Xarxa Alcover es defineix com un ens lliure, obert i no protocol·lari d’un conjunt d’entitats municipals, associacions, entitats, programadors teatrals, teatres, universitats i persones físiques de l’àmbit geogràfic de la llengua catalana. L’associació té per objectiu crear una estructura estable d’intercanvi que permeti la realització de gires coordinades d’espectacles teatrals en català a les Illes Balears, Catalunya, Andorra i el País Valencià.

Premi Festival Territorio Violeta

Per altra banda, el Festival Territorio Violeta és una cita multidisciplinària que aposta per posar el focus en el recorregut que la societat, i en concret les arts escèniques, fan a favor de la igualtat de gènere. Representants del festival van assistir també a la 34a edició i de totes les propostes han atorgat el seu segell a Sense lluna de Samfaina de Colors. La proposta guanyadora es representarà en el Festival Territorio Violeta en almenys una de les seves seus: San Lorenzo de El Escorial, Santander, Córdoba i/o Alcorcón. A més, el jurat també ha volgut atorgar una menció especial a Cry Babies de The Followers.