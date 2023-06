Adeu definitiu a les mascaretes

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han aprovat aquest divendres a la tarda que les mascaretes deixin de ser obligatòries als centres de salut i a les farmàcies. Un cop ho aprovi el Consell de Ministres, fer-la servir en aquests espais serà només una recomanació.

El ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, ja va avançar fa una setmana que s’estava “cada cop més a prop” del dia que la mascareta deixaria de ser obligatòria i va explicar que seria el Consell Interterritorial de Salut, on estan representades les autonomies, qui ho decidiria abans que acabés el mes de juny.

Avui, tots els consllers autonòmics s’han mostrat d’acord amb la mesura. Miñones va advertir que la retirada podia ser o bé definitiva o esglaonada.

La decisió presa pel Consell Interterritorial de Salut arriba quatre mesos i mig després que el Consell de Ministres eliminés l’altra excepció que es va mantenir quan el govern espanyol va eliminar l’ús obligatori en interiors l’abril de 2022, fa un any i dos mesos.

Es tracta de l’ús obligatori de la mascareta en el transport públic, que es va eliminar el febrer d’aquest any. Ara també deixarà de ser obligatòria l’excepció que encara es va mantenir, que era dur-la als centres sanitaris, farmàcies així com per als treballadors i visitants de centres sociosanitaris.