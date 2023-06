Addiccions: el greu problema del segle XXI

Reconèixer i admetre una addicció és un moment crucial en el procés de recuperació. Aquí tens 7 passos per fer-ho:

1-Sigues honest amb tu mateix:

Reconèixer una addicció pot ser difícil i poden produir-se sentiments de vergonya o negació. No obstant això, és fonamental ser honest amb tu mateix sobre el teu problema. Admetre que tens una addicció és un pas essencial per a buscar ajuda i començar el procés de recuperació. El pas més important és el d’admetre que es té un problema i reconèixer la necessitat d’ajuda. Accepta que la teva addicció està afectant negativament la teva vida i que no pots enfrontar-la, sol.

2-Educar-se sobre les addiccions:

Aprèn sobre les característiques comunes de l