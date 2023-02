Activitats per promocionar el consum de llegums en el Dia Mundial d’aquests aliments

Demà divendres 10 de febrer se celebra el Dia Mundial dels Llegums. Amb l’objectiu de conscienciar la població sobre els beneficis nutricionals i a favor de la sostenibilitat mediambiental que tenen els llegums, els dietistes-nutricionistes dels centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central han organitzat un seguit d’activitats que tindran lloc al llarg d’aquest mes i que busquen promoure el consum d’aquests fruits.

Els llegums són una bona opció per a les persones celíaques, ja que no contenen gluten, i també estan indicats per al tractament dietètic de patologies cròniques relacionades amb l’estil de vida, com la diabetis, la hipertensió, les malalties cardiovasculars i l’obesitat, perquè contenen molta fibra, vitamines, minerals i no aporten greixos. A més, la proteïna que contenen els fa uns bons substituts de la carn. En aquest sentit, subratllen els nutricionistes, cal caminar cap a una dieta més rica en aliments d’origen vegetal i menys d’origen animal.

Les darreres recomanacions de les guies alimentàries indiquen el consum d’un mínim de tres a quatre racions de llegums a la setmana (aplicable a totes les edats). Entre els llegums trobem cigrons, fesols, mongetes, pèsols, faves, llenties, soja, cacauets, etc., alguns molt típics del nostre territori. També cal destacar que són molt econòmics. En aquest enllaç podeu consultar algunes receptes elaborades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Servei d’Atenció Primària Anoia:

– Santa Margarida de Montbui, Piera, Calaf i Santa Coloma de Queralt. Col·laboració amb els Bancs d’Aliments i Càritas en la difusió de fullets creats per la dietista-nutricionista Alba Creus i entregats a les famílies usuàries amb informació útil sobre llegums (propietats, formes de cuinar-los, receptes, etc.), ja que a les cistelles solidàries sempre n’hi ha i sovint es troben que les retornen per desconeixença.

– EAP Igualada Urbà. Xerrada-taller de “Cuina d’aprofitament”. Activitat oberta a tothom per aprofitar al màxim el menjar que arriba a casa i reduir el malbaratament alimentari. La dietista-nutricionista del CAP Laura Balaguer donarà consells útils per cuinar els aliments, sobretot els llegums, així com informació per millorar la compra, l’emmagatzematge i la cuina. Cal inscripció prèvia i tindrà lloc a l’Espai Cívic Centre el dia 24 de febrer a les 11.00 h.

– EAP Vilanova del Camí.

Programa “Salut des del CAP” a Ràdio Nova sobre “Petits canvis per menjar millor: els llegums”. Es parlarà de la importància d’incloure aquest grup d’aliments a la dieta per a la població general, així com idees per cuinar-los, recomanacions de consum i peculiaritats. L’activitat anirà a càrrec de la dietista-nutricionista del CAP Laura Balaguer i es podrà

escoltar l’últim dijous de febrer a les 13.15 h.

Parada al mercat. Professionals sanitaris del CAP Vilanova del Camí estaran durant el matí del dia 28 de febrer de 9.30 a 11.30 h donant informació i consells per augmentar el consum dels llegums als usuaris del mercat fix de la població, i també respondran dubtes i preguntes.