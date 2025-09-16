Activitats de lleure i comunitat per a persones grans: energia per al cos i l’ànima

Mª Àngels Toribio i Valèria Cruz
Als centres del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) impulsem tallers, sortides i col·laboracions amb entitats i escoles per mantenir les persones grans actives, vinculades al seu entorn i amb una millor qualitat de vida.
Amb els anys, mantenir-se actiu i connectat és clau per conservar la salut i el benestar. Les activitats de lleure i la participació comunitària no només aporten moments agradables, sinó que també cuiden el cos, la ment i les emocions.
Des del CSSI oferim, tant a les residències com als centres de dia i al Servei d’Atenció a Domicili (SAD), propostes variades adaptades a les necessitats de cada persona.
Activitats que activen i connecten
Organitzem tallers de manualitats, música, ball, gimnàstica suau, sessions de memòria, bingo, passeig, hort comunitari i teràpia amb gossos, entre altres. També programem sortides a l’entorn com passejades, visites a museus, assistència a espectacles o rutes per descobrir racons de la comarca.
Aquestes activitats fomenten el moviment, estimulen la creativitat i potencien les relacions socials. No es tracta només de passar l’estona, sinó de viure experiències que donen sentit i motivació al dia a dia.
Treball en xarxa amb la comunitat
Col·laborem amb escoles, associacions culturals, entitats esportives i grups de voluntariat. Les trobades intergeneracionals amb infants i joves són especialment enriquidores: es comparteixen jocs, històries i cançons, creant vincles que trenquen estereotips i fomenten el respecte mutu.
També participem en festes populars, la setmana de la gent gran i caminades solidàries com l’Alzheimer Race, espais on les persones grans esdevenen protagonistes actives de la vida local.
Beneficis físics i emocionals
A nivell físic, el moviment preserva la força, la mobilitat i l’equilibri, prevenint caigudes i mantenint l’autonomia. Les activitats cognitives estimulen la memòria, l’atenció i l’aprenentatge.
Els beneficis emocionals són igual d’importants: sentir-se escoltat, tenir amistats i riure en companyia reforça l’autoestima, redueix la soledat i afavoreix un estat d’ànim positiu.
Sortir i descobrir l’entorn
Les visites a l’exterior són una part destacada: passejar pel barri, anar al mercat o visitar una exposició manté viva la curiositat i enforteix el vincle amb l’entorn. Aquests moments generen records, converses i noves experiències.
Una mirada personalitzada
Al CSSI adaptem les activitats a les capacitats i interessos individuals. Creiem que mantenir-se actiu i amb ganes de participar és un dret, i treballem perquè tothom el pugui gaudir.
En definitiva, les activitats de lleure i la participació comunitària són molt més que entreteniment: són un pilar per a una vida saludable, plena i amb sentit. Continuarem apostant per projectes que uneixin persones, generacions i experiències, perquè cuidar la salut també és cuidar les relacions i l’alegria de viure.