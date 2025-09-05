Els actes per celebrar la Diada Nacional a Igualada es reparteixen entre aquest divendres, dilluns i dissabte vinent

Cada vegada més lluny del dia assenyalat en el calendari com a Diada Nacional. En aquesta ocasió, els actes igualadins oficials per celebrar la Diada seran el proper dilluns 8 de setembre, tres dies abans. A les 19.30h, tindrà lloc la Conferència Institucional de la Diada al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
Enguany anirà a càrrec de Jaume Piquer i Jordana (Barcelona, 1972), activista i dinamitzador cultural. La conferència de Piquer té per títol “Tant és ara com abans, perquè això ja ve d’enrere…”. Piquer és conegut per la seva trajectòria vinculada a projectes culturals i lingüístics arreu del país, i especialment pel paper com a responsable del café-bar Jimmy Jazz d’Igualada (1995-2005), que va esdevenir un espai de referència per la gresca catalana i les begudes de la terra.
Actualment viu a Girona amb la seva família i forma part de l’equip de l’Oficina del president Quim Torra. En acabar la conferència, a les 20.30 h, tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament la hissada de la senyera amb la rebuda d’autoritats a càrrec dels Miquelets i l’acompanyament musical del Cor Exaudio, que interpretarà Els Segadors i un repertori de cançons populars catalanes. El Cor Exaudio, format per una trentena de dones i fundat a Igualada l’any 1997, està dirigit actualment per Pablo Morales. El programa de la Diada Nacional es completa amb altres propostes de caràcter cultural i popular.
Avui divendres 5 de setembre, a les 19.30 h, el Teatre Municipal Ateneu acollirà l’acte de lliurament dels Premis al Compromís Cultural que organitza Òmnium Anoia, amb entrada lliure. Es distingirà l’Agrupació Folklòrica Igualadina en la categoria col·lectiva i Marcel·lí J. Valls i Torné en la categoria individual, en reconeixement a la seva trajectòria i tasca a favor de la llengua i la cultura catalanes.
El proper dissabte 13 de setembre, a les 18:30 a Cal Font, l’Agrupació Sardanista d’Igualada organitzarà una ballada de sardanes, amb la Cobla Mediterrània.
Busos de l’ANC
D’altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana informa que ha organitzat autobusos per assistir, com cada any, a la manifestació de la Diada a Barcelona. Els podeu trobar fins dimarts a l’Ateneu Igualadí on podreu reservar plaça, en els següents horaris:
- Divendres 05/09: de 19:30 a 21.00
- Dilluns 08/09: de 19.30 a 21.00
- Dimarts 09/09: de 19.30 a 21.00
També els podeu adquirir en línia.
Preu del bitllet: 10€. Sortida a les 12.00 de l’estació d’autobusos. La tornada es concretarà el mateix dia 11, en l’acabar la manifestació, aproximadament a les 20:30 h.