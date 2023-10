Acte inaugural del nou curs, amb l’homenatge als mestres que s’han jubilat

Aquest dimarts, el Teatre Municipal de l’Ateneu ha acollit l’acte d’inauguració del curs escolar 2023-2024, un acte que obert a tothom però especialment adreçat a la comunitat educativa de la ciutat, i organitzat pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament.

Com en les darreres edicions, la inauguració del curs va comptar amb una primera part destinada a escoltar la veu d’experts en l’educació i tot seguit es va homenatjar aquells docents que enguany es jubilen.

L’acte va ser presidit per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que va voler agrair-los especialment la seva feina durant tants anys, posant èmfasi en què la feina del professorat és vocacional i això fa que els professors i les professores siguin imprescindibles no només en l’educació de nens, adolescents i joves, sinó també en la del conjunt de la societat i per això va afirmar que “sense aquestes vocacions no ens en sortirem”.

Prèviament els assistents van poder sentir a la física Digna Couso, directora del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), i educadora de docents de primària i de secundària, que va impartir la conferència “Oportunitats i reptes d’una educació STEM amb perspectiva de gènere i equitat”; Couso, actualment es dedica a la recerca en el camp de l’equilibri i l’equitat de gènere en l’accés als estudis de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM), i al llarg de la seva xerrada va explicar com dissenyar accions dirigides a garantir l’accés igualitari de les dones en aquests àmbits i va orientar sobre com treballar des dels centres educatius per tenir més noies enginyeres, científiques, tecnòlogues i matemàtiques.

En una segona part de l’acte es va reconèixer els onze docents que han dedicat la seva vida professional al món de l’educació a la ciutat i que es jubilen aquest any. Amb aquest reconeixement, es vol posar en valor la seva feina i la tasca educativa en general. L’alcalde Castells, i el regidor d’Ensenyament, Josep Ma. Carpi, van fer entrega d’una escultura de l’artista igualadina Teresa Riba al professorat de primària i secundària de diversos centres educatius de la ciutat que enguany tanquen la seva etapa professional. En acabar, es va fer un refrigeri al Jardí Prohibit de l’Ateneu amb tots els assistents.

Els docents que s’han jubilat són Joana Díaz Morillo (EBM Rosella); Assumpta Castelltort Amorós (Institut Pere Vives); Núria Esquivel Puchalt (Servei Educatiu de l’Anoia); Magdalena Serra Morera (Escolàpies Igualada); Sílvia Pla Galtés (Escolàpies Igualada); Maria Rosa Camps Ferran (Escolàpies Igualada); Maria del Carme Barbero López (Institut Joan Mercader); Andreu Boixadé Bordoll (Escola Àuria); Francesc Xicola Llorens (Institut Badia i Margarit); Lourdes Soteras Parellada (Escola Àuria), i Eva Solé Planell (Escola Anoia).